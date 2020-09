Cagliari-Lazio: mille spettatori potranno accedere allo stadio

C'è l'ordinanza della Regione con le regole anti-Covid per gli eventi sportivi: "Non più di mille spettatori all'aperto e 700 al chiuso"

Di: Redazione Sardegna Live

Mille spettatori potranno assistere alla partita di Serie A fra Cagliari e Lazio, valida per la seconda giornata di campionato e in programma oggi alla Sardegna Arena alle ore 18.

Lo stabilisce l'ordinanza emessa nella tarda serata di ieri dal presidente della Regione, Christian Solinas, relativa alle misure anti-Covid per gli eventi sportivi. Il documento spiega che "a decorrere dal 26 settembre 2020, è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi che non superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli impianti all'aperto, durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni disciplina, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal DPCM del 7 agosto 2020 e delle misure previste dalla presente Ordinanza".

"Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti a far data dal 26 settembre 2020 e fino al 7 ottobre 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell'amministrazione e delle aziende".

Oggi assisteranno alla partita solo persone invitate dalla società rossoblù. I posti sono riservati agli sponsor che hanno sostenuto la società e a medici e personale sanitario dell'Ats, che da mesi combatte contro il coronavirus.