Godin-Cagliari: è fatta. Alle 16 l'arrivo in aeroporto senza tifosi

La società ai tifosi: "Non venite, evitiamo assembramenti". Più avanti un evento dedicato

Di: Redazione Sardegna Live, foto ANSA

E' finalmente ufficiale: il roccioso difensore uruguaiano Diego Godin vestirà la maglia del Cagliari. A darne conferma è la società rossoblù. "Godin arriva in aeroporto, Aviazione Generale, alle 16 circa". si legge in una nota diffusa dal club.

"Importante sensibilizzare i tifosi a non venire in aeroporto per evitare assembramenti, organizzeremo infatti un evento dedicato: lunedì conferenza stampa ed evento con i tifosi allo stadio".

Diego Godin, classe '86, arriva dall'Inter con cui ha disputato 23 match la scorsa stagione. Dopo l'esordio fra i professionisti col Cerro di Montevideo, ha indossato anche i colori del Nacional (Montevideo), per poi trasferirsi in Spagna prima al Villareal e successivamente all'Atletico Madrid con cui ha vinto due Europa League e tre volte la Supercoppa Uefa. Sono 135 le presenza in nazionale (primatista assoluto), con "La Celeste" ha conquistato la Coppa America nel 2011.