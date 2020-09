Covid, Brazilian Jiu Jitsu Summer Week: i 180 atleti negativi al tampone

Successo per l’evento, dalle lezioni di yoga in spiaggia a Chia ai seminari con i big del Jiu Jitsu brasiliano, poi i tour alla scoperta di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Si riconferma un successo la Brazilian Jiu Jitsu Summer Week, evento sportivo internazionale che ha ospitato a Cagliari per il quinto anno consecutivo 180 atleti arrivati da tutta Europa, insieme ai loro accompagnatori, dal 14 fino al 22 settembre.

I partecipanti hanno trascorso una settimana nel capoluogo sardo, dopo essersi sottoposti a tampone: tutti risultati negativi al coronavirus, hanno così potuto partecipare ai tanti seminari e alle attività in programma, in piena sicurezza.

Dalla giornata di relax con lezioni di yoga nella splendida spiaggia di Chia al tour con le guide turistiche alla scoperta di Cagliari. Immancabili poi le lezioni e gli allenamenti al palazzetto del Coni con i big del Jiu Jitsu brasiliano.

“In tanti, affascinati dalle bellezze della Sardegna, hanno deciso di trattenersi più a lungo”, spiega Alessandro Argiolas, presidente dell’associazione organizzatrice S’Animu, “È stata un’occasione incredibile per far conoscere l’Isola anche ai 70 ospiti, accompagnatori degli atleti: una grande soddisfazione per noi riuscire ad organizzare in questo anno difficile un evento internazionale così importante”.

La manifestazione, organizzata dall’asd Atanor e dall’associazione S’Animu, ha avuto il supporto dall’assessorato regionale al Turismo e dal Comune di Cagliari. “Un ringraziamento particolare - conclude Argiolas - va all’Ats sarda e al commissario straordinario Giorgio Steri, che con le attività di screening sugli atleti hanno consentito lo svolgimento dell’evento in sicurezza, all’assessore regionale Gianni Chessa e al sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Ora puntiamo alla prossima edizione con 600 atleti e 400 accompagnatori”.