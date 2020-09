Serie A. Al via la nuova stagione: stasera il Cagliari

I rossoblu sono ospiti a Sassuolo. Ultimi dubbi da sciogliere per Di Francesco in vista della prima sfida di questa nuova stagione di Serie A

Di: Giammaria Lavena, foto Cagliari Calcio

I rossoblu tornano in campo per la nuova stagione di Serie A. Questo pomeriggio alle 18 il Cagliari è ospite del Sassuolo. I ragazzi di Di Francesco sono chiamati ad un test delicato, contro una squadra che l'anno scorso ha dimostrato di poter competere per obbiettivi importanti.

Il tecnico abruzzese dovrebbe presentarsi alla sfida col suo modulo tipo, 4-3-3, con Cragno fra i pali, al centro della difesa il giovane Walukiewicz supportato probabilmente da Pisacane, in mezzo al campo gli instancabili Nandez e Rog coadiuvati dal nuovo arrivato Marin, mentre davanti Il 'Cholito' Simeone, supportato da Joao Pedro e Sottil, quest'ultimo in ballottaggio con Pereiro per un posto da titolare. Dubbi sulle corsie laterali, con i giovani nuovi arrivi Zappa e Tripaldelli che contendono il posto ai più esperti Faragò e Lykogiannis.

In attesa degli sviluppi di mercato - con le voci che vedono ormai a un passo dall'arrivo a Cagliari Diego Godin - questi dovrebbero essere i protagonisti della sfida di stasera. Nonostante la rosa definitiva sia ancora in fase di sviluppo crescono la fiducia e le aspettative per la stagione rossoblu, sarà fondamentale partire bene già da oggi, per accrescere morale e convinzioni.