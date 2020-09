Godin-Cagliari: ci siamo!

Alle strette finali l'intesa fra i due club per il trasferimento del difensore uruguaiano in Sardegna. Le cifre dell'operazione

Di: Giammaria Lavena, foto gazzetta.it

Sembra tutto fatto per l'arrivo di Diego Godin a Cagliari, il difensore uruguaiano avrebbe dato piena disponibilità. Da limare gli ultimi dettagli con la società nerazzurra, ma il trasferimento di Godin in Sardegna è a un passo. Per il 34enne pronto un contratto biennale da 3 milioni più opzione per il terzo. L'Inter pagherà una buonuscita più 3 mensilità.

Esperienza, qualità e leadership per Di Francesco, che potrà contare sulle prestazioni di un fuoriclasse. Diego Godin può vantare un curriculum invidiabile. Con la selezione 'Celeste' ha disputato quattro Copa America (una vinta nel 2011), e tre campionati mondiali, diventando nel 2019 il primatista di presenze in Nazionale.

Con la maglia dell'Atletico Madrid ha vinto una Liga, una Coppa di Spagna, due Europa League e tre Supercoppa Uefa, oltre ad aver disputato due finali di Champions League.