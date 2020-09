Softball femminile, la Asd Metropolitan Club vola in serie A: “Che grandi campionesse”

Ad annunciare la notizia è il dirigente dottor Lucio Silvetti che con passione e dedizione sta facendo amare questo sport ancora poco conosciuto

Di: Alessandro Congia

Dopo quasi un decennio di assenza, una squadra cagliaritana ritorna nella serie A del softball! La società sportiva Asd Metropolitan Softball Club di Cagliari ha conquistato la promozione alla serie A2 2021, con un campionato condotto fin dall'inizio sempre a punteggio pieno, superando la concorrenza di squadre continentali più titolate.

E' un grande successo per la società sportiva, rilanciata due anni fa per iniziativa del medico cagliaritano Lucio Silvetti, attualmente consigliere nazionale della FIBS, e di Alberto Sechi, presidente del sodalizio, storico dirigente del baseball e softball cagliaritano e sardo. Il risultato è ancora più importante, alla luce delle grandi difficoltà di questa stagione. La società cagliaritana si dovrà confrontare nel prossimo campionato con squadre sarde e continentali, che conta di ospitare nell' impianto regolamentare per il softball di Cagliari, che il Comune sta realizzando.

Questo risultato è anche il frutto della collaborazione con le società sportive sarde Supramonte di Orgosolo e Black Sheep di Sassari. Con una mentalità aperta ed inclusiva, è stata costruita una squadra composta, oltre che da atlete del sud Sardegna, anche da giovani leve provenienti dal centro barba ricino e dal capoluogo sassarese, e da alcune giocatrici di esperienza nazionale provenienti dal Lazio.

La squadra è stata affidata al manager Antonio Filosa, tecnico nativo di Anzio già da alcuni anni attivo in Sardegna, che vanta anche un passato di giocatore nel Nettuno campione d'Italia e d'Europa di baseball. Grazie alla disponibilità della società sportiva e dell'intera comunità orgolese, le gare interne sono state disputate presso il bellissimo impianto di Orgosolo.