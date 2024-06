Serie C. Oggi la finale Vicenza-Carrarese, per la Torres qualche rimpianto

I toscani, che in regular season avevano chiuso alle spalle della Torres, si giocheranno nel doppio scontro col Vicenza la possibilità di approdare in Serie B

Di: Redazione Sardegna Live

Scendono in campo oggi Vicenza e Carrarese per la finale d'andata dei playoff di Serie C. Una doppia sfida che vale l'approdo in serie cadetta dopo il lungo percorso ad eliminazione diretta che ha portato le due compagini a incontrarsi per l'ultimo atto.

I vicentini arrivano alla finale dopo aver eliminato le due favorite alla vittoria, prima il Padova nel doppio successo dei quarti, poi l'Avellino in semifinale vincendo la gara di ritorno dopo aver strappato il pari all'andata.

Per la Carrarese, nelle ultime partite, un percorso più agevole ma comunque impegnativo. Dopo aver superato la Juventus Next Gen ai quarti, i toscani hanno eliminato il Benevento grazie al successo di misura dell'andata, pareggiando nella gara di ritorno.

Proprio la Carrarese sarebbe potuta incappare nel percorso della Torres, che nonostante 180 minuti di sostanziale superiorità non sono riusciti a bucare la difesa beneventana, complici i miracoli dell'estremo difensore campano e la scarsa concretezza sotto porta dei sassaresi.

Rimane un po' di rammarico per un percorso che, vedendo il tabellone, sembrava alla portata dei sardi. La stessa Carrarese, che in stagione ha disputato lo stesso girone della Torres, ha sempre guardato i rossoblù da lontano, avvicinandosi sensibilmente solo nel finale di campionato ma chiudendo comunque alle spalle della squadra di Alfonso Greco, al terzo posto.

Ma nel calcio contano i risultati, e per la Torres il verdetto è stato spietato. Resta comunque la consapevolezza di un gruppo che ha dimostrato la sua forza, e che l'anno prossimo, con i giusti innesti, potrà ripartire con l'obiettivo di provarci ancora regalando ai suoi tifosi un'altra stagione ricca di emozioni.