Cagliari, un talento per Di Francesco: ufficiale Sottil

Il 21enne attaccante arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Si tratta del terzo acquisto ufficiale

Di: Giammaria Lavena, foto Cagliari Calcio

Un altro rinforzo per Eusebio Di Francesco. La società rossoblu si è assicurata le prestazioni del 21enne Riccardo Sottil, talento della Nazionale U21. Dopo la firma, avvenuta nella serata di ieri, la società ha ufficializzato l'acquisto con un comunicato sul sito e sulle pagine social.

"Il Cagliari Calcio comunica l’acquisto dalla Fiorentina delle prestazioni sportive di Riccardo Sottil - si legge nella nota del club - che si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto".

"Sottil è un classico esterno di attacco che ha tra i suoi punti di forza la velocità e il dribbling. Esplosivo, rapido nei primi metri e in possesso di una buona progressione, parte preferibilmente dal versante sinistro per poi accentrarsi e calciare in porta col piede destro o cercare l'assist per il compagno. A 21 anni è certamente uno dei giovani più interessanti del nostro calcio".