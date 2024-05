Festa a Loceri per Filippo Mocci, nuovo campione italiano di Brazilian Jiu-Jitsu

Un trionfo che riempie di orgoglio la comunità

Di: Redazione Sardegna Live

Il giovanissimo atleta di Loceri, Filippo Mocci, ha conquistato il titolo di campione italiano di Brazilian Jiu-Jitsu nella categoria adolescenti cintura gialla -65 kg durante una gara che si è svolta presso il Nelson Mandela Forum di Firenze.

Sotto la guida esperta dell'istruttore Alessandro Fadda, Filippo ha dimostrato incredibili capacità e determinazione, superando avversari di alto livello e guadagnandosi la medaglia d'oro. La sua vittoria è una testimonianza del duro lavoro e della dedizione che caratterizzano i membri della palestra Budo Clan Sardegna.

"La vittoria di Filippo – commenta il sindaco di Loceri Gianfranco Lecca - è un esempio di come la dedizione e il duro lavoro possano portare a risultati eccezionali. Siamo fieri di avere giovani così talentuosi nella nostra comunità, e continueremo a supportarli nel loro percorso di crescita".

Il percorso di Filippo verso il titolo non è stato facile. La competizione a Firenze ha visto la partecipazione di numerosi giovani talenti da tutta Italia, ognuno dei quali ha portato sul tatami la propria esperienza e abilità. Filippo ha saputo mantenere la calma e la concentrazione in ogni incontro, dimostrando una maturità atletica che va oltre la sua età. Questo traguardo è il risultato di anni di allenamento intenso, sacrifici e passione per la disciplina.

“Questo straordinario risultato di Filippo Mocci – conclude il sindaco di Loceri - è motivo di grande gioia per tutta Loceri, sottolineando l'importanza di sostenere e promuovere i talenti locali. L'amministrazione comunale si congratula con lui e il suo allenatore per questo significativo traguardo, augurando loro continui successi nelle prossime competizioni”.