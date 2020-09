Coronavirus. Tamponi a giocatori e staff di Carbonia e Villamassargia

Dopo il riscontro positivo di un tesserato del Villamassargia in seguito all'amichevole giocata il 2 settembre contro il Carbonia, le società sono corse ai ripari effettuando tamponi su giocatori, staff e familiari

Di: Giammaria Lavena

Il 2 settembre scorso a Villamassargia, nel Sulcis, i padroni di casa hanno affrontato il Carbonia in un incontro amichevole. Successivamente un calciatore della squadra di casa è risultato positivo al coronavirus; da qui la decisione dei due club di effettuare i controlli su giocatori, staff e familiari, per scongiurare un'eventuale diffusione. Sono oltre duecento le persone che questa mattina hanno effettuato i tamponi. Dalle 10 una lunga fila di auto si è riversata davanti allo stadio di Carbonia per i test drive-in, effettuati dal personale specializzato dell'unità di crisi dell'Ats.

A diffondere la notizia di positività del giocatore è stato il club stesso, con una nota sulla pagina Facebook: "Un nostro tesserato è stato riscontrato positivo al Covid-19 - si legge -. Il ragazzo sta bene ed è asintomatico. E questo è l'aspetto più importante. Nell'attesa dei tamponi, tutte le persone coinvolte si trovano in isolamento fiduciario. Fino alla comunicazione dell'esito dell'esame l'attività delle persone interessate è sospesa".

Per domani erano stati programmati gli esami sierologici sui calciatori del Carbonia Calcio, ma, come spiegato dal presidente della società, Stefano Canu, è stato deciso di anticipare le procedure a oggi, effettuando il tampone nasofaringeo. "Nel nostro club sono coinvolte nello screening 31 persone tra giocatori, dirigenti e staff - racconta il presidente -, mentre il grosso dei tamponi viene effettuato tra gli atleti e lo staff del Villamassargia, allargando i test anche ai familiari".