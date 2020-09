La bella notizia per la Dinamo Sassari: giocatori tutti negativi al Covid

E’ quanto è stato comunicato ufficialmente dopo l’esito dei tamponi

Di: Alessandro Congia

“A seguito dei tamponi eseguiti martedì e ripetuti nella giornata di oggi, dopo il caso di sospetta positività al Covid-19 riscontrata nei giorni scorsi, la Dinamo Banco di Sardegna comunica che l’esito degli esami è risultato negativo per tutti i componenti del gruppo squadra. La squadra raggiungerà il Geovillage, in vista della gara di debutto del girone D di Supercoppa in agenda questa sera contro la Virtus Roma alle 21”. E’ la nota ufficiale della società con la quale si da esito dei tamponi eseguiti (tutti negativi, dunque), con un sospiro di sollievo per il sodalizio sassarese.