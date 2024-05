Cagliari-Fiorentina 2-3, si chiude con una sconfitta rocambolesca l'ultima in rossoblù di Ranieri

La fiorentina rovina la festa ai rossoblù vincendo all'ultimo secondo

Di: Marco Orrù - Foto di Fabio Murru

Finisce 2-3 l'ultima partita di campionato del Cagliari e di conseguenza l'ultima in rossoblù di Claudio Ranieri. La fiorentina rovina la festa ai rossoblù vincendo all'ultimo secondo.

LA CRONACA

Nell'ultimo giorno da allenatore del Cagliari, mister Ranieri schiera in porta Scuffet, Zappa e Augello sulle fasce, Mina e Obert centrali, Deiola con Prati e Nandez a centrocampo, Viola dietro le punte Luvumbo e Lapadula.

Avvio di gara lento e con ritmi da ultima della stagione. Dopo qualche minuto un paio di cross pericolosi verso Lapadula scuotono la partita, pur senza trovare la porta. Al 16' ci prova Viola da fuori, sinistro che finisce sopra la traversa. Al 20' punizione di Biraghi, colpo di testa di Belotti (in sospetta posizione irregolare) e bella parata di Scuffet in tuffo. Al 27' calcio d'angolo preciso di Viola, irrompe Deiola che di testa da pochi passi manda alto. Un minuto dopo Terracciano é miracoloso su una conclusione di Luvumbo col sinistro, palla in corner. Ancora il portiere viola protagonista sul corner seguente, tuffo all'indietro a togliere la palla dalla porta su un colpo di testa di Deiola ancora. Al 33' Luvumbo lanciato a rete si fa ipnotizzare ancora da Terracciano in uscita, sprecando la palla del possibile vantaggio. Al 39' la Fiorentina passa in vantaggio: azione personale di Bonaventura che rientra sul sinistro e batte Scuffet con un bel tiro a giro. Al secondo dei due minuti di recupero Lapadula segna su assist di Nandez, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Il primo tempo si chiude coi rossoblù sotto.

La ripresa inizia con gli stessi 22 del primo tempo. È ancora Deiola il più pericoloso in casa rossoblù, sempre di testa, ma sempre con la mira sbagliata, stavolta la palla sibila il palo alla sinistra di Terracciano. Al 63' il centrocampista sardo trova finalmente la via della rete, ma é in posizione irregolare e l'arbitro annulla: dopo il controllo al Var però la decisione cambia e il Cagliari pareggia. Al 77' fuori Deiola e Luvumbo, dentro Sulemana e Kingstone. Ed é proprio il giovane attaccante rossoblù all'85' a segnare il gol del vantaggio per il Cagliari con un preciso destro a giro. L'apoteosi all'Unipol Domus é completa! All'89' Nico Gonzalez, rovina la festa rossoblù realizzando il gol del 2-2 con un tocco sotto porta. Al 90' Lapadula realizza il gol del nuovo possibile vantaggio ma ancora una volta é offside. Fuori Nandez e dentro Di Pardo. Dentro anche Aresti e Mancosu per Scuffet e Sulemana. Cinque minuti di recupero. La partita si prolunga oltre il centesimo minuto quando alla Fiorentina viene dato un rigore per un fallo su Beltran. Dal dischetto si presenta Arthur che batte Aresti e consegna la vittoria ai viola.