Cagliari, caccia al post Ranieri. Per Sir Claudio futuro da ct?

Nel futuro del tecnico una Nazionale? Chi lo sa; nel frattempo il Cagliari lavora per il sostituto

Di: Redazione Sardegna Live

Mentre il Cagliari è già al lavoro nell'ardua ricerca del sostituto di Claudio Ranieri, che ieri ha rassegnato le sue dimissioni dopo la salvezza ottenuta, nel futuro del ct si aprono molteplici scenari. Se in un primo momento quella del tecnico capitolino sembrava una lettera d'addio al calcio, adesso non è da escludere che per lui possa delinearsi un futuro ancora in panchina.

Nel suo video d'addio, Ranieri ha parlato principalmente della sua esperienza a Cagliari, affermando di voler lasciare un bel ricordo ai tifosi e quindi di salutare con questo importante traguardo. Non ha però fatto chiaro riferimento al suo futuro. Molto improbabile che il tecnico capitolino possa proseguire la sua esperienza in Serie A con qualche altra squadra, ma non è da escludere che all'orizzonte vi possa essere un incarico come ct alla guida di una Nazionale.

In passato l'esperienza sulla panchina della Grecia, durata pochi mesi dopo un matrimonio infelice. Adesso, dopo gli Europei per il tecnico potrebbe arrivare qualche chiamata, ma non resta che attendere per capire con più chiarezza il suo futuro. Nel frattempo il Cagliari sonda il terreno e si vocifera di un possibile tentativo di Juric, che però rimane complicato, visto che l'allenatore del Torino, in caso di addio ai granata, vorrebbe probabilmente una panchina che gli garantisca l'Europa.