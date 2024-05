Torres, al Vanni Sanna impresa possibile: in Sardegna 90 minuti decisivi

Sabato i sassaresi si giocano in casa le chance di approdare in semifinale: serve però un successo sul Benevento

Di: Giammaria Lavena

Non è stata una serata fortunata per la Torres al Vigorito di Benevento. Nella gara d'andata dei quarti di finale playoff di Serie C, i sassaresi hanno disputato un'ottima prova senza però riuscire a trovare la via del gol. Cinici e letali, invece, i padroni di casa, che alla prima occasione hanno trovato il vantaggio grazie a una bella iniziativa personale di Talia che ha scardinato la difesa rossoblù, rivelatasi decisiva ai fini del risultato finale.

Una prestazione comunque rassicurante in vista del ritorno: se qualcuno temeva di ritrovare una Torres sulle gambe, dopo la serata di ieri ogni dubbio è stato fugato. I sassaresi sono vivi e determinati a superare l'ostacolo, al Vanni Sanna sarà un'altra storia, ma servirà maggiore precisione negli ultimi metri. Un problema riemerso a più riprese nel corso della stagione, dove i rossoblù sono parsi a tratti poco incisivi in area di rigore.

Il risultato d'andata lascia le porte aperte a ogni tipo di verdetto. Alla Torres, forte del miglior posizionamento in regular season, basterebbe ripagare il Benevento con la stessa moneta, vincendo con un solo gol di scarto, per passare al turno successivo senza che si vada ai supplementari. Tutto in bilico, dunque: sa i sassaresi vinceranno fra le mura amiche approderanno alle semifinali.

Testa, cuore e concentrazione: novanta minuti ancora attendono Alfonso Greco e i suoi ragazzi, spinti da un Vanni Sanna delle grandi occasioni. Dall'altra parte, nella sfida fra Juventus Next Gen e Carrarese i toscani hanno agguantato un pareggio, riprendendo i piemontesi che erano passati avanti e conquistandosi dunque un importante vantaggio in vista del ritorno (ai giallazzurri basterebbe un pari in casa per passare il turno).

Dal lato opposto del tabellone il Catania passa di misura al Massimino, contro l'Avellino favorita numero 1 per la vittoria finale. Si giocherà invece questa sera Vicenza-Padova, dopo il rinvio per maltempo, al cui termine si avrà il quadro completo della prima manche. Ma la storia di questi playoff è ancora tutta da scrivere, fra possibili ribaltoni o conferme, poi ne resteranno solo quattro, che si contenderanno l'ambita finale playoff.