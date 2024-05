Benevento-Torres, sale l'attesa: stasera l'andata dei playoff

Alle 20:30 la Torres scende in campo a Benevento per la sfida d'andata dei quarti di finale

Di: Giammaria Lavena

Manca sempre meno all’attesissima sfida fra Benevento e Torres. I rossoblù di Alfonso Greco scendono in campo al Vigorito per la gara d’andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, al termine del quale verranno decretate le quattro semifinaliste.

Per i sassaresi una sfida complicata contro un’avversaria di altissimo livello, partita sin dall’inizio con l’obiettivo di risalire in Serie B dopo la retrocessione dello scorso anno. Le squadre scenderanno in campo alle 20:30, e solo pochi minuti prima dell’inizio gli allenatori scioglieranno le riserve sulle formazioni.

Greco per la sfida dovrà fare a meno soltanto di Lora, per il resto potrà contare su tutta la rosa. I campani arrivano alla partita con la Torres freschi di passaggio del primo turno nazionale, dopo aver superato di misura la Triestina nel doppio scontro (1-1 all’andata e 2-1 al ritorno). Per i sardi i playoff, invece, iniziano soltanto adesso, avendosi guadagnato il pass ai quarti di finale col secondo posto in regular season.

È la prima gara ufficiale da quasi un mese per Scotto e compagni, che non possono permettersi passi falsi in questa fase della stagione. In gioco la possibilità di competere ancora per il quarto posto promozione, un sogno che può concretizzarsi soltanto un passo alla volta, superando le avversarie che si presenteranno nel percorso.

Per i sassaresi il tabellone è già segnato: scongiurato, almeno sino all’eventuale finale, il pericolo di incontrare le altre due seconde qualificate, Padova e Avellino, sorteggiate nel lato opposto insieme al Catania vincitore della Coppa Italia e al Vicenza terzo nel girone A. In caso di passaggio del turno la Torres se la vedrebbe con una vecchia conoscenza, visto che incontrerà la vincente fra Carrarese e Juventus Next Gen, entrambe incontrate in regular season.

Ancora un lungo percorso a tappe separa i rossoblù dalla finale: Sassari sogno di strappare quel prestigioso traguardo, ma per farlo bisognerà passare da Benevento, sperando di non inciampare nella “fossa delle Streghe”.