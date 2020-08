Cagliari. Tamponi ai giocatori tutti negativi

Possono proseguire regolarmente gli allenamenti ad Asseminello, in attesa del rientro dei compagni risultati positivi

Di: Giammaria Lavena

I tamponi dei giocatori del Cagliari, effettuati ieri in seguito alla positività riscontrata da quattro componenti della rosa, sono risultati tutti negativi. Sospiro di sollievo dunque per Di Francesco, che potrà proseguire gli allenamenti ad Asseminello regolarmente.

Rimangono fuori ovviamente Despodov, Bradaric, Ceppitelli e Cerri, oltre ai due che sono stati a contatto con gli atleti contagiati. Questa mattina la squadra ha continuato il programma di allenamenti ancora a piccoli gruppi, divisi per ruoli.

In mattinata prima i difensori, poi i centrocampisti, mentre nel pomeriggio in campo gli attaccanti. I convocati, inizialmente 27, sono adesso 21, in attesa del rientro dei compagni in quarantena.