Cagliari: tre giocatori positivi, salta il ritiro ad Aritzo

I tre calciatori sarebbero tutti asintomatici, e si troverebbero in isolamento. Annullato il ritiro ad Aritzo in programma per domani

Di: Giammaria Lavena

Tre giocatori del Cagliari sono risultati positivi al Covid-19. Nella giornata di lunedì già Kiril Despodov, che si trovava in vacanza in Bulgaria, era risultato contagiato.

Per via della delicata situazione, al momento è stato annullato il ritiro ad Aritzo - che avrebbe dovuto iniziare domani - in attesa del risultato dei secondi tamponi sui calciatori risultati positivi al primo.

Tutti e tre sarebbero asintomatici e in isolamento.