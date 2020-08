Incredibile al Delfinato: la schiena di Declercq tumefatta dalla grandine

Il corridore belga al termine della gara ha pubblicato sui social lo scatto shock della sua schiena. "Come se il Delfinato non fosse già abbastanza doloroso per le gambe"

Di: Giammaria Lavena, foto Instagram Declercq

Durante la seconda tappa del Giro del Delfinato, una violenta pioggia di grandine si è abbattuta sui ciclisti. La corsa è stata dunque stremante per i corridori, che nonostante il nubifragio hanno proseguito fino al traguardo sul Col de Porte.

Al termine della gara, il belga Tim Declercq ha pubblicato una foto nelle "stories" di Instagram, dove viene immortalata la sua schiena tumefatta dalle palline di ghiaccio. L'immagine è diventata virale, testimonianza di come questi atleti siano esposti, oltre che ad un immane sforzo fisico, anche a calamità naturali impreviste.

"Come se il Delfinato non fosse già abbastanza doloroso per le gambe", ha commentato Declercq, rassicurando in seguito tutti i suoi fan: "La schiena sta guarendo bene".