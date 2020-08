Dalla Bugatti Chiron alla Lamborghini Aventador: tutte le auto di CR7

L'asso della Juve ha un parco auto composto da circa 20 modelli: ecco i più rari e potenti

Di: Redazione Sardegna Live

Il numero 7 della Juventus, Cristiano Ronaldo, non passa certo inosservato. La sua classe nel giocare, il suo look sempre impeccabile, lo stile di vita regolare ed esclusivo lo hanno reso un'icona indiscussa del calcio moderno.

L'attenzione dei tifosi si è soffermata spesso sul parco auto dell'attaccante portoghese, composto da un numero che si aggira intorno ai 20 modelli.

Ecco i più rari e potenti.

- Mercedes GLE Coupé. E' stata la prima SUV coupé della casa automobilistica. Quella di CR7 è la versione più potente a listino: sotto il cofano si trova un V8 da 5.5 litri biturbo da 585 CV e 760 Nm di coppia che spingono la GLE da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi con una velocità massima di 280 km/h limitati elettronicamente.

- Mercedes Classe S coupé. Ammiraglia della gamma AMG, è una gran turismo con quattro posti e due porte. Sotto il cofano c'è un V8 da 4.0 litri biturbo capace di 612 CV, per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h.

- Porsche 911 Turbo S di generazione 992. Nonostante sia passato qualche anno dalla presentazione rimane una supercar di assoluto livello, con il boxer sei cilindri montato dietro l'asse posteriore capace di erogare 560 CV e 750 Nm di coppia massima.

- Rolls-Royce Cullinan. Primo SUV della casa britannica, il pianale in alluminio è lo stesso della nuova Phantom ma qui è abbinato alla trazione integrale e all’asse posteriore sterzante. Sotto il cofano c'è un V12 da 6.75 litri da 570 CV e 850 Nm di coppia.

- Ferrari 599 GTO. Presentata ad aprile 2010 e prodotta in serie speciale limitata a 599 esemplari. Sotto il cofano c'è un V12 aspirato da 670 CV e 620 Nm di coppia massima che consente una velocità massima di oltre 335 km/h con un'accelerazione da 0 a 100 e da 0 a 200 km/h in 3,3 e 9,8 secondi. Quando uscì era la Ferrari stradale più veloce di sempre.

- Lamborghini Aventador. E' l'ammiraglia dell'attuale gamma Lamborghini e quella nera in foto è solo una delle due, o forse tre, che Ronaldo ha avuto in carriera. Sotto il cofano c'è uno degli ultimi V12 aspirati ancora in circolazione, con una potenza di 700 CV scaricati a terra attraverso la trazione integrale. Ci vogliono 2,9 secondi per arrivare da 0 a 100 km/h con una velocità massima di 350 km/h.

- Ferrari F12 TDF. Basata sulla F12 Berlinetta, è stata prodotta in soli 799 esemplari ed è una delle Ferrari più ricercate dai collezionisti con il prezzo che si è triplicato superando il milione di euro. Sotto il cofano c'è lo stesso V12 aspirato da 6.3 litri della F12 standard ma qui portato a 780 CV. Arriva da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi con una velocità massima di 340 km/h.

- Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Presentata nel 2012 come gemella a tetto scoperto della Super Sport. Rispetto alla Bugatti Veyron standard la potenza del motore è aumentata e il telaio modificato per essere più performante. Raggiunge una velocità massima di 410 km/h. L'auto è spinta dallo stesso W16 quadriturbo da 8.0 litri della Grand Sport, ma con turbocompressori più grandi per raggiungere i 1.200 CV con una coppia massima di 1.500 Nm. Scatta da 0 a 100 km/h in 2.6 secondi.

- McLaren Senna. Un omaggio all'omonimo pilota brasiliano, è la stradale più estrema di sempre, pensata per la pista e "legalizzata". Il peso è di soli 1.198 kg raggiunto grazie all'uso esteso della fibra di carbonio per la monoscocca ma anche per tutti i pannelli della carrozzeria. Sistemato centralmente al posteriore c'è un 4.0 litri V8 biturbo ad albero piatto e con lubrificazione a carter secco da 800 CV e 800 Nm scaricati a terra attraverso la sola trazione posteriore e ad un cambio doppia frizione seamless a 7 rapporti.

- Bugatti Chiron. Presentata nel 2016 come erede della Veyron e prodotta in soli 500 esemplari. La carrozzeria e il telaio sono completamente in fibra di carbonio e la trazione integrale permanente. Dietro le spalle dei passeggeri c'è sempre il W16 quadriturbo da 8.0 litri, solo che qui eroga 1.500 CV e una coppia massima di 1.600 Nm scaricati a terra attraverso un cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi, la velocità massima è limitata elettronicamente a 380 km/h. Inserendo una seconda chiave può raggiungere i 420 km/h.

Fonte motor1.com