Cagliari: gli obiettivi sono Sirigu e Nainggolan

Alessio Cragno potrebbe rientrare nell'operazione che riporterebbe definitivamente in Sardegna il Ninja. La porta rossoblù sarebbe a quel punto a disposizione dell'estremo difensore di Siniscola

Di: Redazione Sardegna Live

Il nodo centrale del mercato del Cagliari è Nainggolan, tornato all'Inter per fine prestito. La società guidata da Tommaso Giulini sta trattando col club nerazzurro per riportare nell'Isola il Ninja che, pur di stare in Sardegna, sarebbe disposto anche ridursi lo stipendio che percepirebbe rimanendo a Milano.

Nell'operazione potrebbe rientrare anche il portiere Alessio Cragno, che farebbe le valige direzione San Siro lasciando la porta rossoblù a disposizione dell'estremo difensore di Siniscola Salvatore Sirigu, ora al Torino.

Bisognerebbe lavorare per trovare l'accordo vista la differenza tra il budget messo a disposizione dai rossoblu e il compenso granata del secondo portiere della Nazionale. Che il desiderio di tornare a casa contribuisca a fargli valutare un taglio di stipendio?