Cagliari, salta anche il direttore sportivo Marcello Carli

Dopo Zenga, saluta anche il Ds rossoblù. E’ rivoluzione.

Di: Marco Orrù

Aria di rivoluzione in casa Cagliari. Dopo l’addio a Zenga e l’ufficializzazione di Di Francesco come nuovo allenatore, cambia anche il direttore sportivo. Dopo due anni lascia l’incarico Marcello Carli, come ufficializzato questa mattina dal club del presidente Giulini.

Pare che, alla base di questo addio, ci sia stata la diversa veduta proprio sulla scelta della nuova guida tecnica. Al suo posto dovrebbe essere privilegiato il cambio interno, ovvero la promozione del responsabile del settore giovanile, Pierluigi Carta, in prima squadra, affiancato da Andrea Cossu, già capo scouting.

Per quanto riguarda il settore giovanile, invece, sarà Daniele Conti a prendere il posto dello stesso Carta, con Max Canzi all’Olbia e Alessandro Agostini nuovo tecnico della Primavera.