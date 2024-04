Vela. Gli Snipe e i 420 si sfidano ad Alghero per il titolo sardo

Le flotte si sfideranno oggi e domani nelle acque del Golfo di Alghero per un totale di 4 prove

Di: Redazione Sardegna Live

Al via questa mattina il Campionato Zonale Snipe e 420 2024, previsti una ventina di equipaggi provenienti da tutta la Sardegna tra le due classi in gara. Le flotte si sfideranno nelle acque del Golfo di Alghero per un totale di 4 prove, tra sabato e domenica, organizzate dal Circolo del Mare di Fertilia. Le regate si svolgeranno su percorsi a “bastone” in modo da consentire alle imbarcazioni una dura battaglia tra bolina e poppa.

"Abbiamo voluto dare continuità ad un percorso avviato lo scorso anno con la flotta Snipe Sardegna", spiega Armando Meloni presidente del Circolo.

"Riteniamo sia importante puntare sulle derive e quest’anno ci sarà anche la classe 420, uno dei principali doppi giovanili. Ricordiamo che il prossimo week end, quello del 20-21, andrà in scena il Trofeo San Marco, una regata di flotta riservata a tutte le derive e catamarani sino ai 18 piedi".

Entrambe le manifestazioni sono supportate dagli sponsor Sailing For Living, Gioielleria Orafart, Tenute Asinara ed FM Impianti Tecnologici.