L'Olbia sprofonda: rimonta Sestri e altra sconfitta

Apre Ragatzu su rigore, ma l'ultimo quarto d'ora è fatale e il Sestri ribalta la partita. Speranze salvezza appese a un filo

Di: Redazione Sardegna Live

L'Olbia cade ancora e sprofonda sempre più in classifica. Il vantaggio su rigore col solito Ragatzu aveva spianato la strada verso un possibile successo. Invece l'ultimo quarto d'ora è stato fatale ai bianchi, e il Sestri Levante non solo ha pareggiato, ma ha ribaltato la gara vincendo 1-2.

Parlanti al 75' e Fossati all'83' scombussolano i piani dei galluresi, che in classifica rimangono fermi a 25 punti. Adesso la situazione in casa Olbia si fa delicata.

Neanche il penultimo posto è più al sicuro. La Fermana infatti è incollata, a pari punti con gli olbiesi. L'ultimo posto significherebbe retrocessione diretta in Serie D, senza passare dai playout che costituiscono l'ultima chance di salvezza.

Il fragoroso successo per 4-1 sulla Recanatese aveva riportato il sorriso, e anche oggi le cose sembravano poter andare per il verso giuso. Niente da fare: ci sarà da lottare sino all'ultimo per provare a tenere la categorie, al termine di una stagione veramente negativa.

Foto Instagram: @olbiacalcio1905