Dinamo Sassari, arrivano in città i nuovi "Giganti"

Approdano alla corte di coach Pozzecco i primi rinforzi. Nella giornata di ieri è arrivato Luca Gandini, mentre oggi il giovane Kaspar Treier e il 31enne Filip Kruslin

Di: Giammaria Lavena, foto da Dinamo Sassari

Sbarcano a Sassari i nuovi "Giganti". I rinforzi della Dinamo 2020-21 arrivano alla corte di Pozzecco: il primo tra i nuovi acquisti ad approdare sull'Isola è stato Luca Gandini, nella giornata di ieri. Il centro italiano classe '85, 206 centimetri per 112 chilogrammi, porta nel roster sardo esperienza e concretezza; 14 stagioni fra serie A2 e B1, l'ultima con la Pallacanestro Varese.

Oggi è invece arrivato in città Kaspar Treier. Se da una parte si è cercato di apportare maggiore esperienza alla squadra con l'innesto di Gandini, dall'altra, con l'acquisto dell'ala estone classe '99, fortemente voluta da Pasquini e Pozzecco, arriva un prospetto con ampi margini di miglioramento.

Treier, 200 centimetri per 100 chilogrammi, arriva dal Ravenna, in A2, dopo aver chiuso in vetta al Girone Est della regular season, chiusa anticipatamente per via dell'emergenza Covid-19. Giocatore dotato di buona fisicità, ha nel tiro dalla lunga distanza la sua arma in più.

In questi minuti è arrivato anche Filip Kruslin, 31enne guardia croata. Grandissimo tiratore, Krsulin unisce fisicità e qualità; oltre a queste caratteristiche, anche duttilità, conoscenza del gioco e capacità di essere un giocatore di sistema. Nel suo palmares due titoli di Croazia, tre coppe e 1 supercoppa di Lega Adriatica.

Si infoltisce dunque la rosa di coach Pozzecco, in attesa dell'arrivo di nuovi rinforzi e del rientro in base dei "fedelissimi".