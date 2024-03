Italia-Ecuador, Barella capitano degli azzurri

Sarà il centrocampista cagliaritano il capitano dell'Italia per la sfida amichevole di questa sera contro l'Ecuador

Di: Redazione Sardegna Live, fermo immagine da video @azzurri Instagram

Sarà Nicolò Barella il capitano dell'Italia per la sfida amichevole di questa sera contro l'Ecuador.

Il test internazionale andrà in scena alla Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey, a partire dalle 21.

Il centrocampista sardo ha preso in prestito i galloni di capitano da Gianluigi Donnarumma, oggi in panchina per dar spazio a Vicario.

Barella, stasera, sarà l'azzurro con più presenze tra gli undici in campo, a quota 53.