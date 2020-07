Cagliari-Sassuolo 1-1, i rossoblù agguantano un punto insperato

Partita incredibile quella che il Cagliari pareggia 1-1 contro il Sassuolo questa sera alla Sardegna Arena

Di: Marco Orrù, foto Cagliari Calcio

Partita incredibile quella che il Cagliari pareggia 1-1 contro il Sassuolo questa sera alla Sardegna Arena. Nel primo tempo i rossoblù non si vedono mai, sembrano sulle gambe e non costruiscono nemmeno un’azione da rete. Di contro, il Sassuolo, segna con Caputo, domina la partita, ma si specchia troppo e non affonda il colpo, tenendo in partita gli avversari. Dopo uno dei primi tempi più brutti degli ultimi anni, viene fuori un Cagliari trasformato dagli spogliatoi. Zenga mette dentro Simeone e il giovane Ladinetti e il match cambia. Prima però della riscossa cagliaritana, viene espulso dopo soli 3’ della ripresa il giovane Carboni per doppia ammonizione, il secondo rosso in poche partite per il difensore classe 2001. Una mazzata per il Cagliari che si trasforma, però, in un’opportunità. Sale in cattedra Rog e tutta la squadra ne beneficia. A metà primo tempo pareggia Joao Pedro e da lì in poi i ragazzi di Zenga tengono lontano dalla porta di Cragno gli avversari, portando a casa un pareggio insperato solamente dopo i primi 45’ di gioco.

LA CRONACA. Soliti cambi nell’undici titolare per Zenga, stavolta a riposare è Simeone con Gaston Pereiro a far compagnia a Joao Pedro in attacco. Birsa nel ruolo di regista. Conferma per il giovane Carboni dietro. Partenza forte del Sassuolo che prova subito a schiacciare i rossoblù nella propria metà campo. Al 12’ neroverdi in vantaggio: calcio d’angolo, spizzata involontaria di Faragò e Caputo, appostato sul secondo palo, sigla la sua rete di testa. Al 19’ ancora Caputo solo a centro area libero di colpire di testa, palla a lato, ma l’attaccante del Sassuolo era in fuorigioco. Sassuolo che fa la partita, Cagliari che non riesce mai a ripartire per il pressing asfissiante dei ragazzi di De Zerbi. Non ci sono praticamente altre occasioni da gol, ma è il Sassuolo ad avere l’ampio controllo della gara, col Cagliari che non è riuscito mai ad imbastire una degna occasione da gol, per non parlare dei tiri, a quota zero.

All’intervallo Zenga manda in campo Simeone e il giovane regista della Primavera Ladinetti, all’esordio in Serie A, al posto di Gaston Pereiro e Birsa. Dopo nemmeno tre minuti, però, Carboni perde palla, fa fallo su Haraslin e prende il secondo giallo, quindi l’espulsione, la seconda in poche partite, lasciando il Cagliari in dieci. Al 56’ Djuricic calcia a lato; il Sassuolo continua a comandare la partita, ma non affonda quasi mai il colpo. Al 63’, al primo tiro in porta, il Cagliari pareggia: Joao Pedro serve Rog che si allarga, poi stringe, mette in mezzo e lo stesso Joao Pedro la butta dentro solo a centroarea. Al 67’ punizione di Rog, palla troppo lunga per Ceppitelli, Pegolo lascia scorrere a lato. Al 69’ ancora Rog, salito in cattedra, calcia da fuori, palla alta. Il Cagliari soffre nella parte centrale della ripresa, ma prova a tenere, senza tuttavia rischiare nulla, con Cragno praticamente inoperoso. Il Cagliari, addirittura, spreca anche qualche contropiede interessante. Quattro minuti di recupero, ma i rossoblù, in maniera stoica, tengono e trovano un pareggio praticamente insperato solamente alla fine del primo tempo. Fine della conversazione in chat