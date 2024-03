Alessia Orro immensa: torna in campo e conquista la finale di Champions

La pallavolista di Narbolia è tornata in campo non dopo le tre settimane diagnosticate, ma dopo tre giorni dall’infortunio alla caviglia. Così aiuta la sua squadra in un'impresa storica

Di: Redazione Sardegna Live - Foto dal profilo Instagram Alessia Orro

È tra le protagoniste di un’impresa storica: Alessia Orro e le sue compagne portano il Vero Volley Milano in finale di Champions League, per la prima volta nella storia.

La squadra di Gaspari ha battuto il Fenerbahce al golden set in semifinale, grazie ad una prestazione di alto livello di tutta la squadra.

Da sottolineare, però, la grande forza di volontà della pallavolista di Narbolia, che nonostante l’infortunio alla caviglia scende in campo per lottare e conquistare la vittoria. Ottima la sua prestazione. Le sue lacrime al termine della partita colpiscono e fanno trasparire tutta sua la determinazione e l’amore per questo sport.

Alessia Orro si era infortunata sabato 16 marzo, una distorsione alla caviglia destra che l’avrebbe tenuta fuori dai giochi per tre settimane. Invece, “Tre settimane di recupero in tre giorni”. A precisarlo è proprio la giovane sarda. “Tutto questo – ha spiegato in un post su Instagram – per cercare di andare in finale di Champions! Alla fine, ci siamo riusciti e io sono così orgogliosa della mia squadra”.

Alessia Orro ringrazia “lo staff per avermi sopportata e supportata e alle mie ragazze per aver creduto in me e non aver mai mollato” e conclude con una riflessione: “I sacrifici non sono mai vani”. Il testo è accompagnato da un video che mostra i giorni di cure prima della partita. Lo staff medico ha compiuto un miracolo.