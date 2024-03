Gaetano e Mina non recuperano per Monza: il Cagliari perde i big

Arrivati nella finestra di mercato di gennaio, da subito hanno preso in mano le redini della squadra

Di: Redazione Sardegna Live

Per la trasferta a Monza il Cagliari dovrà fare a meno di due pedine rivelatesi fondamentali: Gianluca Gaetano e Yerry Mina non recuperano. I pezzi pregiato del mercato invernale si sono da subito adattati al gioco di Ranieri, accumulando prestazioni decisive che hanno permesso ai rossoblù di risollevarsi in classifica.

Il difensore colombiano si era fermato ieri una decina di minuti dopo l'avvio della seduta a porte aperte alla Domus per un indurimento al polpaccio sinistro, ed oggi è rimasto a riposo precauzionale perché il fastidio persisteva.

Il trequartista in prestito dal Napoli nella giornata odierna ha proseguito con l'allenamento personalizzato, e anche lui non recupererà per il match di sabato pomeriggio al Brianteo.

In difesa, dunque, preallarmato Wieteska, mentre Gaetano potrebbe essere sostituito da Viola o, in alternativa, da Shomurodov.