Cagliari-Lecce 0-0, un brutto Cagliari conquista un punto a fatica

La cronaca

Di: Marco Orrù

LA CRONACA - CAGLIARI 0 LECCE 0

Zenga va in campo con Lykogiannis in difesa insieme a Klavan e Walukiewicz, Mattiello a sinistra con Ionita dall’altra parte, Nandez-Nainggolan-Rog in mezzo, Joao Pedro-Simeone in avanti. Lecce col sardo Mancosu titolare.

Avvio di marca rossoblù: al 2' Nandez mette dentro per Nainggolan, destro e grande respinta di Mancosu in scivolata disperata.

Al 7’ tiro di Nandez da fuori dopo un disimpegno serrato del Lecce, palla ampiamente a lato.

Al 10’ punizione di Lykogiannis, palla alta di poco. Al 18’ Joao Pedro per Simeone, destro dell’argentino, palla ancora a lato.

Al 21’ liscio di Lykogiannis, palla che arriva a Falco che conclude quasi a botta sicura, ma Cragno ci arriva. Un minuto dopo, Saponara conclude a rete, Cragno ribatte, arriva Babacar che da pochi passi conclude clamorosamente sul palo!

Al 24’ è Simeone a mancare di un soffio in tuffo di testa l’appuntamento col gol. Alla mezz’ora, il Cagliari è costretto a togliere Nainggolan per infortunio, dentro Ragatzu. Il Lecce invece inserisce il grande ex, Farias, per Falco.

Al 43’ discesa di Saponara, contrastato da Klavan, destro in caduta e palla di poco sul fondo. Al terzo dei cinque minuti di recupero, girata di Ragatzu che finisce fuori.

Il primo tempo si chiude così.

Dopo 10’ della ripresa Saponara segna per il Lecce ma è in fuorigioco e l’arbitro annulla. Un minuto dopo ancora Lecce con Farias, palla a lato.

Al 13’ grande occasione per il Lecce prima con Babacar che in girata da pochi passi non fa secco Cragno che respinge, arriva Mancosu che a porta vuota calcia sul palo, ma in offside.

Al 65’ altro tiro di Farias, palla deviata in corner.

Al 79’ Nandez ha la palla del vantaggio ma da pochi passi spara alto.

All'81' palla in profondità per Simeone, tiro in diagonale e parata di Gabriel che respinge.

All'86' azione solitaria di Farias che scocca un destro da fuori area con Cragno che compie una grande parata deviando in corner.

Dopo 4’ di recupero l’arbitro fischia la fine.