Torres, nell'impresa il velato rammarico: quanto corre il Cesena?

I sassaresi hanno mille motivi per sorridere: la Carrarese guarda da lontano e il secondo posto è quasi blindato, peccato per quel Cesena...

Di: Giammaria Lavena

Per una Torres che continua a spingere c’è un Cesena che non crolla (quasi) mai. E' quanto raccontano i numeri dal girone B di Serie C 2023/24. Contro ogni pronostico i sassaresi si stanno rendendo protagonisti di una stagione da assoluti protagonisti, con 21 vittorie e 5 pareggi in 31 giornate. Ventisei risultati utili non stanno bastando a contendere lo scettro al Cesena schiacciasassi, che di successi ne ha ottenuti tre in più dei turritani.

L’andamento dei romagnoli nulla toglie alla straordinarietà dell’annata rossoblù. La Torres, a 7 giornate dal termine può contare su un vantaggio di 11 punti sulla Carrarese terza, una situazione di classifica che gli permette di affrontare il finale di campionato in relativa tranquillità. Nelle ultime settimane i torresini sono riusciti persino a rosicchiare qualche punto alla capolista, che proprio a Carrara ha trovato la seconda sconfitta stagionale.

Adesso sono 9 i punti che separano le prime due della classe; un vantaggio, quello accumulato dai bianconeri, che difficilmente verrà vanificato. Anche perché il prossimo 21 aprile al Vanni Sanna si giocherà proprio Torres-Cesena. Per colmare il gap, i sassaresi dovrebbero recuperare ancora 6 punti e poi provare a vincere lo scontro diretto: complicato.

La buona notizia, però, è data proprio dal divario venutosi a creare fra la Torres e le inseguitrici. Se questo dovesse rimanere tale, o addirittura aumentare, i sassaresi avrebbero la possibilità di preparare al meglio il finale di stagione, soprattutto in ottica playoff.

Insomma, se non dovesse essere per via diretta i ragazzi di Alfonso Greco avranno la possibilità di giocarsi le chance di promozione tramite le fasi a eliminazione diretta, e per quanto dimostrato quest’anno i rossoblù avrebbero tutte le carte in regola per battagliare con qualsiasi avversario, non resta che godersi un entusiasmante finale di stagione.