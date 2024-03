Cagliari-Salernitana 4-2, gol e brividi: seconda vittoria consecutiva

Il Cagliari batte 4-2 la Salernitana, centra la seconda vittoria consecutiva e allunga ancora in classifica

Di: Marco Orrù - Foto Fabio Murru

Il Cagliari batte 4-2 la Salernitana, centra la seconda vittoria consecutiva e allunga ancora in classifica. Un successo col brivido dei rossoblù che si complicano la vita da soli venendo recuperati di due gol dopo essere passati in vantaggio per 3-0. Grande protagonista Shomurodov che chiude i conti sul 4-2.

LA CRONACA

Mister Ranieri cerca continuità e schiera la formazione che ha battuto l’Empoli con la sola eccezione di Zappa al posto di Luvumbo (che peraltro era stato il primo cambio del Castellani). In porta Scuffet, Zappa e Augello sulle fasce, Mina e Dossena centrali, Deiola in cabina di regia con Makoumbou, Nandez e Jankto larghi, Gaetano dietro Lapadula in attacco.

La prima conclusione della partita è un colpo di testa di Dossena dopo due minuti finito abbondantemente a lato. Al 12’ il Cagliari passa in vantaggio con Lapadula ma l’attaccante rossoblù è partito da posizione irregolare e il guardalinee alza la bandierina; l’azione però rivista al Var conferma la posizione regolare delli’italo-peruviano e dunque il gol è valido: Cagliari in vantaggio! Al 20’ colpo di testa alto di Mina, con i rossoblù che spingono ancora alla ricerca del raddoppio. Al 30’ bella azione del Cagliari, Zappa per Gaetano che di prima premia l’inserimento di Jankto, il quale però calcia addosso a Zanoli e l’azione sfuma. Il primo vero pericolo verso la porta di Scuffet arriva al 31’, botta di sinistro di Tchaouna e respinta in tuffo del portiere rossoblù. Al 33’ cross di Zappa e Manolas che anticipa di un soffio Gaetano pronto a segnare a porta vuota. Al 37’ cross di Zanoli e colpo di testa in tuffo di Kastanos respinto da un suo compagno appostato in area di rigore. Sul capovolgimento di fronte Gaetano va in gol ma l’arbitro annulla per fuorigioco, stavolta nettissimo. Al 40’, però, il giocatore di proprietà del Napoli raddoppia: contropiede di Nandez che lancia Gaetano, il quale scarta Zanoli e deposita alle spalle di Ochoa.

All’intervallo dentro Shomurodov e fuori Gaetano. E subito l’attaccante uzbeko va in gol: Augello recupera palla e lancia in profondità Shomurodov che calcia a botta sicura, Ochoa respinge male ma è pronto al tap-in l’ex Roma col suo primo gol in maglia rossoblù. Al 56’, però, la Salernitana accorcia le distanze: cross di Zanoli e inserimento vincente di Kastanos che batte Scuffet. Due minuti dopo, i campani segnano anche il secondo gol, calcio d’angolo di Candreva e colpo di testa vincente di Maggiore. Al 66’ triplo cambio rossoblù: fuori Lapadula, Jankto e Nandez, dentro Oristanio, Viola e Azzi. Al 75’ ancora Shomurodov a spazzare via tutti i fantasmi: l’uzbeko ruba palla a Fazio e si presenta a tu per tu con Ochoa che prima gli respinge il pallonetto ma poi non può nulla sulla ribattuta a rete. Dentro Wieteska e fuori Augello. All’82’ discesa di Azzi sulla sinistra, arriva fino alla porta di Ochoa ma il tuo tiro è respinto suo piedi di Shomurodov che stavolta però non è fortunato sulla respinta, tiro deviato da Sambia. Quattro minuti di recupero ma il risultato non cambia più. Il Cagliari vince!