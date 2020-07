Fabian O'Neill ricoverato d'urgenza per cirrosi epatica, è stato dimesso ieri

Il fantasista ex Cagliari è stato ricoverato nella giornata di venerdì. I medici riferiscono che "il quadro clinico è molto serio e il fegato è ormai compromesso dall’abuso di alcol"

Di: Giammaria Lavena, foto Gazzetta.it

Anni di battaglie sui campi da calcio, ma la lotta più dura, per Fabian O’Neill, è quella che sta affrontando ormai da tempo contro l'alcol. Adesso, l’ex fantasista di Cagliari, Perugia e Juventus rischia la vita. A lanciare l’allarme è stata Martina, la figlia, che ha rivelato lo stato critico in cui versa il padre, ricoverato d’urgenza venerdì scorso in una clinica di Montevideo, dove gli è stata diagnosticata una cirrosi epatica acuta.

E' stato dimesso nella giornata di ieri, ma, secondo quanto riferito dai medici "il quadro clinico è molto serio e il fegato è ormai compromesso dall’abuso di alcol". A rendere la situazioni ancora più delicata, anche una seria infezione alle vie urinarie. La figlia invoca l'intervento di chiunque possa dare un'aiuto, spiegando quanto la situazione sia “allarmante”.

Tanti ex colleghi del mondo dello sport hanno fatto sentire la vicinanza alla famiglia, dicendosi disposti a sostenere i costi della riabilitazione, fra questi anche Zidane, suo grande amico sin dai tempi della Juventus, e che lo ha definito "il più grande talento mai visto in campo".

"Ha bisogno di un trapianto - rivela ancora Martina -, ma se non smette subito di bere non ce la farà". Ma i medici chiariscono che al momento il fisico è troppo debilitato, per affrontare un'operazione del genere bisognerà aspettare. Fabian O'Neill ha lasciato nel cuore dei tifosi rossoblu un ricordo indelebile. Il fantasista militò nel Cagliari dal 1995 al 2000, totalizzando 136 presenze e 16 reti.

La sua fragilità di fronte alla dipendenza è palpabile ascoltando le dichiarazioni che rilasciò a riguardo: "Ho sperperato tutto, ma non ho mai fatto male a nessuno, solo a me stesso. Tante donne hanno cercato di cambiarmi, ma non ho mai voluto. Se avessero cercato di aiutarmi in passato mi sarei rifiutato. Sono fatto così, ribelle e orgoglioso", al punto che dovette andare a vivere a casa della madre per essersi ridotto in povertà.

Quattro anni fa fu sottoposto a un intervento alla cistifellea, in seguito al quale gli fu caldamente consigliato di dire addio all’alcol. Ma, dopo appena un mese, ricadde nel tunnel.

Adesso O'Neill si trova ad un bivio definitivo, nella speranza che, col supporto dei cari, possa finalmente trovare pace e sconfiggere questa dipendenza con cui ormai convive da troppo tempo.