Storia di un predestinato: Carboni, da fan a compagno di Nainggolan

Il classe 2001 di Tonara da ragazzino tifava per il Ninja: ora giocano fianco a fianco

Di: Redazione Sardegna Live

"Come siamo cresciuti, tra dieci anni facciamo la prossima", commenta divertito Radja Nainggolan, pubblicando un collage di foto. Da una parte lui e Andrea Carboni, il talentuoso classe 2001 del Cagliari che di recente ha esordito in Serie A. I due vestono la maglia rossoblu e lottano oggi per i medesimi obiettivi. Dall'altra sempre lui, il Ninja, durante la sua prima esperienza in Sardegna, e a fianco lo stesso Andrea Carboni, ancora bambino, fan sfegatato del campione belga.

Quello che un tempo era un sogno, è diventato realtà. Mister Zenga ha deciso di scommettere sul difensore sardo in questa seconda parte di stagione. Prima lo ha lanciato nella mischia negli ultimi minuti dell'incontro con la Spal. Poi lo ha schierato titolare nella partita vinta 4-2 contro il Torino. Se le promesse verranno rispettate, il futuro, per il Cagliari, è rosa.