Gigi Datome torna in Italia: giocherà a Milano

L'ala sarda lascia i turchi del Fenerbahce per firmare un triennale con l'Olimpia

Di: Redazione Sardegna Live

Gigi Datome lascia Istanbul e sceglie Milano. Il capitano azzurro firmerà un contratto triennale con l’Olimpia. L'obiettivo del cestista olbiese è quello di tornare a vincere l’Eurolega che ha già conquistato nel 2017 con il Fenerbahce.

Datome, in Italia, aveva già indossato la canotta di Siena, Scafati e Virtus Roma. Poi la parentesi in Nba tra Boston e Detroit, senza grandi successi, seguita da cinque anni in Turchia. La campagna acquisti della AX è imponente. Datome arriva dopo i colpi di Hynes, Delaney, Davide Moretti e Punter. Con loro, coach Messina, può preparare l'assalto all'Europa.