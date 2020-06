Petizione online per affidare la telecronaca del Cagliari su Sky a Vittorio Sanna

Centinaia di utenti chiedono su change.org che venga affidata alla storica voce rossoblu la telecronaca "di parte" che già esiste per i più blasonati club di Serie A

Di: Redazione Sardegna Live

"Messaggio rivolto a tutti i tifosi del Cagliari e a tutti i simpatizzanti di Vittorio Sanna. Ho pensato di creare questa petizione, per fare in modo che, con il Vostro sostegno e grazie alla Vostra firma, se saremo numerosi, si riesca a convincere Sky, ad assegnare la telecronaca delle partite del Cagliari, in versione cosiddetta "di parte" al nostro mitico Vittorio, così come avviene attualmente per alcune squadre prestigiose di serie A".

E' questo l'appello rivolto dall'utente che ha lanciato una petizione online sulla celebre piattaforma change.org. La battaglia, che ha incontrato già il favore di oltre 800 persone, è volta a regalare ai supporter del Cagliari la possibilità di seguire le partite della propria squadra del cuore accompagnati da una voce storica per il pubblico cagliaritano.

"Il Cagliari - si legge sullo spazio aperto alle adesioni (link) -, non siamo solo noi tifosi a dirlo, sia come bacino d'utenza che come numero di tifosi, si piazza sicuramente nelle prime 8 posizioni, e quindi entra nell'élite delle squadre più importanti d'Italia, ed ha quindi pienamente diritto ad avere una sua voce, oltretutto la Nostra squadra, rappresenta un'intera regione".

"E quale miglior voce, se non quella di Vittorio? Il suo attaccamento alla squadra, ne fanno sicuramente un accanito tifoso, ha buona proprietà di linguaggio, una esultanza che ti contagia e tipica dei più famosi telecronisti "brasileiri", conosce molto bene il gioco del calcio, un'esperienza ricca di dati e aneddoti come pochi altri sulla storia del Cagliari, ottimo giornalista, e per finire, è molto apprezzato da tutti. Quindi, mi raccomando, date il Vostro contributo, e non ve ne pentirete. Fate conoscere questa iniziativa ai Vostri amici e conoscenti. Più siamo, più vinciamo".