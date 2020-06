Fiocco rosa in casa biancoblu, nasce la Dinamo femminile

La società sarda ha annunciato nei suoi profili social la nascita del nuovo progetto, dalla prossima stagione il campionato femminile di basket avrà anche Sassari fra le protagoniste

Di: Giammaria Lavena, da Dinamobasket.com

"La famiglia biancoblu si allarga e la Dinamo sbarca nella Lega basket femminile attraverso la società Dinamo Lab: il Consiglio Federale indetto questa mattina ha infatti ufficializzato la partecipazione della squadra sassarese al prossimo campionato di Serie A. Benvenuta Dinamo in rosa, benvenuta in A1 Dinamo!", questo è quanto comunicato ieri sera nelle pagine social del club.

Un'ulteriore step che proietta la società sassarese in una realtà sempre più collaudata, a conferma di un progetto che ambisce a ottenere risultati importanti.

Sassari sarà infatti la terza società di serie A (insieme a Venezia e Virtus Bologna) ad avere sia una squadra maschile sia femminile in massima serie, e l'unica nel panorama nazionale ad averne una anche in carrozzina.

Il club di via Roma è già al lavoro per formare staff e roster in vista della prossima stagione, con entusiasmo e voglia di stupire sempre più voglia di stupire.