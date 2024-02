La Torres vince nel segno di Scotto: battuto 2-1 il Pontedera

Gol e assist per il capitano rossoblù, in rete anche Zambataro. Sul finale i padroni di casa accorciano le distanze ma non basta

Di: Giammaria Lavena

La Torres scende in campo all’Ettore Mannucci di Pontedera. Sassaresi a caccia del filotto dopo i successi con Lucchese e Perugia, che hanno ridato propulsione a una squadra che nelle ultime settimane si era un po’ persa, dopo un girone d’andata eccezionale. Proprio la vittoria del Vanni Sanna nel fondamentale scontro diretto con gli umbri ha chiarito una volta per tutte, se ancora ce ne fosse bisogno, qualità e potenzialità di questa rosa, che niente ha potuto nel testa a testa per il primato con un Cesena tritasassi, apparentemente infermabile. Dunque, lasciato alle spalle il discorso promozione diretta, per la formazione di Alfonso Greco è il momento di difendere quanto conquistato sul campo, quel secondo posto che permetterebbe l’accesso ai playoff con annessi vantaggi.

Il Pontedera guidato da Max Canzi, vecchia conoscenza del calcio isolano (ex Cagliari Primavera e Olbia), è un avversario scomodo: settimo in campionato, terzo miglior attacco del torneo con 40 gol (uno in più della Torres) ma anche terza peggior difesa con altrettante reti subite (solo una in meno della Fermana ultima). Grande attenzione, pertanto, alla fase offensiva dei granata, che però fra le mura amiche in questa stagione hanno faticato e non poco, ottenendo soltanto 5 successi in 14 incontri. All’andata i rossoblù vennero fermati sullo 0-0, quando alla nona giornata i toscani furono la prima squadra a strappare punti a Sassari.

Per la sfida Alfonso Greco potrebbe dover fare a meno di numerosi elementi: alle squalifiche di Diakité, Zecca e Idda si aggiungono infatti gli acciacchi di Fischnaller, Antonelli, Cester e Fabriani (tutti da valutare). In caso di mancato recupero dei suoi uomini, il tecnico potrebbe optare anche per un cambio modulo. Possibile ritorno dal 1’ per Francesco Ruocco, reduce da tre panchine consecutive ma grande protagonista da subentrato nella sfida col Perugia, nella quale ha conquistato il rigore poi trasformato da Diakité. In difesa probabile conferma per Siniega, autore di un’ottima prova coi perugini, e torna Zaccagno fra i pali, scontata la squalifica rimediata sul campo della Lucchese.

Ecco l’11 della Torres contro il Pontedera: Antonelli riprende il timone in difesa e va a completare il terzetto con Dametto e Siniega, davanti a Zaccagno. A destra Masala preferito a Liviero, mentre a sinistra agirà Zambataro, a centrocampo Lora insieme a Giorico, solo panchina per Cester. Davanti, per la prima volta, giocheranno insieme Mastinu, Ruocco e Scotto, con Fischnaller che non recupera.

LE FORMAZIONI

Pontedera (3-4-2-1): Vivoli, Guidi (67' Ganz), Calvani, Espeche, Angori, Ignacchiti (55' Lombardi), Benedetti (78' Provenzano), Perretta (79' Cerretta), Del Pupo (79' Ambrosini), Ianesi, Selleri. Allenatore: Max Canzi. A disposizione: Lewis, Busi, Gagliardi, Martinelli, Pretato, Ambrosini, Marrone, Lombardi, Cerretti, Provenzano, Ganz.

Torres (3-4-1-2): Zaccagno, Siniega, Antonelli, Dametto, Masala, Lora (57' Liviero), Giorico, Zambataro, Mastinu (88' Goglino), Ruocco, Scotto (64' Nunziatini). Allenatore: Alfonso Greco. A disposizione: Garau, Petriccione, Pinna, Liviero, Nunziatini, Cester, Dieni, Mudadu, Del Giudice, Verduci, Goglino.

Arbitro: Stefano Milone, Sez. di Taurianova.

PRIMO TEMPO

Si parte, dei padroni di casa il primo possesso. Piuttosto compassati i ritmi in questo avvio di gara, la Torres prova a mettere il muso avanti e guadagna un corner al 5’. Sassaresi che, viste le assenze di Fischnaller e Diakité, stanno impiegando il loro capitano come centravanti, con Ruocco e Mastinu che gli girano attorno. Dieci sul cronometro, ancora nessun sussulto: squadre in fase di studio e portieri sinora spettatori. Al 13’ i sassaresi sfiorano il vantaggio: Mastinu scodella in area e trova Scotto che in tuffo riesce ad angolare, ma Vivoli è bravo e devia in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo è Ruocco a trovare la soluzione aerea dopo essersi liberato sul primo palo, ma la sua conclusione termina larga. Primi squilli per la Torres. Al 16’ Ignacchiti rimedia il primo giallo del match per un brutto intervento su Mastinu. Al 19’ occasione anche per il Pontedera, ma il sinistro di Angori viene murato dalla retroguardia sassarese.

Al 21’ il Pontedera sciupa una potenziale occasione: Ianesi lanciato in profondità sguscia via alla difesa ma anziché puntare la porta si allarga e crossa dal fondo, la sfera attraversa l’area rossoblù ma non viene colpita da nessuno. Ancora Ianesi un minuto dopo è protagonista con una conclusione dal limite, ma scivola al momento del tiro e il suo sinistro si spegne sul fondo. Tentativo di Ruocco al 26’, il fantasista impatta male al volo e non inquadra la porta. Errore di Dametto al 29’ che regala palla agli avversari, ma poi è bravo a rimediare in chiusura su Del Pupo, concedendo corner ai padroni di casa. Partita ancora incagliata sul pareggio alla mezz’ora, poche emozioni fino a questo momento. Grande occasione ancora per Ianesi al 33’: il numero 11 scappa a Siniega e in area si vede negare il gol da Zaccagno, sulla ribattuta calcia ancora ma conclude al lato.

Ancora Pontedera al 37’: altro possesso perso da Dametto, i toscani partono in contropiede e concludono l’azione con Del Pupo che però è impreciso e da buona posizione spara alto. Granata più intraprendenti in questa fase della gara nel tentativo di andare al riposo in vantaggio, Torres che invece fatica a trovare corridoi per innescare le punte. Altra ripartenza dei padroni di casa che stanno creando non pochi problemi ai sardi, Antonelli allontana il pericolo. Mancino di Iacchiti al 43’, Zaccagno accompagna la sfera sul fondo. Al 44’ Lora rimedia il giallo dopo aver fermato l’ennesimo contropiede degli avversari. Un minuto di recupero assegnato dal direttore di gara. Termina sullo 0-0 il primo tempo.

A reti bianche i primi 45’ minuti al Mannucci. Una Torres sottotono va al riposo dopo una prima frazione di gara complicata, nella quale ha sofferto le ripartenze dei padroni di casa, che proprio in contropiede hanno creato i maggiori pericoli. Per i sassaresi poche le occasioni, complice un’ottima organizzazione dei granata che hanno contenuto bene le offensive degli ospiti. Nella ripresa i rossoblù sono chiamati a una risposta per provare a portare a casa bottino pieno.

SECONDO TEMPO

Riprende la partita, nessun cambio all’intervallo. Ci prova Lora al 50’, tentativo velleitario. Al 52’ la Torres sblocca il match: Mastinu recupera palla sulla trequarti e scodella deliziosamente per Scotto che di testa accomoda in rete a pochi passi da Vivoli. Grande giocata del numero 21 rossoblù che permette al capitano sassarese di siglare il nono gol in campionato. Pontedera vicinissimo al pareggio al 54’: Ianesi si accentra e calcia a giro, ma la sfera si stampa sulla traversa rimbalzando poi sulla linea. Grande conclusione dell’attaccante granata, Torres fortunata in questo frangente. Adesso la partita si è improvvisamente accesa dopo il fulmineo vantaggio dei rossoblù. Sostituzione per il Pontedera al 55’: Lombardi entra al posto di Ignacchiti. Cambio anche per gli ospiti: al 57’ Greco inserisce Liviero al posto di Lora. Masala scala al centro, Zambataro si sposta a sinistra e Liviero va ad occupare la corsia destra.

Ancora un brivido per la retroguardia sassarese all’ora di gioco: Selleri riesce a servire Lombardi in area che colpisce di tacco ma centra Zaccagno, batti e ribatti e poi sfera allontanata dalla difesa. Al 62’ la Torres raddoppia: splendido cross tagliato di Scotto che scavalca la difesa e pesca Zambataro inseritosi sul secondo palo, l’etiope col piattone trova il primo gol in maglia rossoblù. Uno-due micidiale dei sassaresi che adesso sono sopra di due reti nonostante una gara piuttosto sofferta. Al 64’ Scotto lascia il campo a Nunziatini, il capitano della Torres grande protagonista di serata con un gol e un assist. Pontedera che sembra aver accusato il colpo, i padroni di casa stavano spingendo al massimo per trovare il pareggio, ma il raddoppio ospite complica i piani dei toscani. Canzi inserisce un’altra punta al posto di un difensore e tenta il tutto per tutto: al 67’ Ganz sostituisce Guidi.

Per la Torres si aprono importanti praterie in contropiede, complice il modulo offensivo dei padroni di casa che attaccano con tutti gli effettivi. Al 73’ Mastinu sfiora il colpo del ko: servito da Giorico controlla in area e prova a piazzarla all’angolino, ma il pallone esce di poco al lato. Partita adesso piacevole grazie ai continui ribaltoni di fronte, quando manca meno di un quarto d’ora al novantesimo. Il Pontedera spende gli ultimi tre cambi: dentro Provenzano, Cerretti e Ambrosini, termina la partita di Benedetti, Perretta e Del Pupo. Ultimi sforzi dei granata per provare a riaprire la gara. Ammonito Greco per proteste all’84’. All’88’ è il turno di Golgino per la Torres, a fargli spazio è Mastinu, autore di una grande prova. Ultime battute prima che l’arbitro assegni il recupero. All’89’ il Pontedera accorcia le distanze: sugli sviluppi di un corner la palla sbatte su Siniega e termina sui piedi di Provenzano che appoggia in rete a porta sguarnita. Si infiamma la partita nel finale.

Il direttore di gara assegna 5 minuti di recupero. I toscani si riversano sulla metacampo rossoblù che si difendono compatti negli ultimi 30 metri. Provvidenziale intervento di Masala al 94’, che sporca un cross e permette a Zaccagno di far suo il pallone. Torres a un passo dal traguardo. I sardi neutralizzano l’ultimo assalto e l’arbitro decreta la fine del match. Successo importantissimo dei rossoblù che espugnano Pontedera e portano a casa la terza vittoria di fila. Partita sofferta e combattuta, a fare la differenza le grandi giocate di Mastinu e Scotto. Sugli scudi il capitano con un gol e un assist, prima gioia in maglia Torres anche per Zambataro. I torresini scappano e mettono al sicuro il secondo posto in attesa delle rivali, altri tre punti per proseguire il cammino.