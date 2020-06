Zanardi: "Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità"

I medici valutano se sospendere la sedazione per verificare il quadro neurologico

Di: Redazione

"Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità. Il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Eventuali riduzioni della sedo-analgesia, per la valutazione dello stato neurologico, verranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana. La prognosi rimane riservata. La direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese informa che il paziente ha trascorso anche la quarta notte di degenza nel reparto di terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in condizioni di stabilità nei parametri cardio-respiratori e metabolici. Il prossimo bollettino medico sarà diramato alle ore 12 del 24 giugno".

È quanto si legge nel nuovo bollettino sulle condizioni cliniche di Alex Zanardi, il campione ricoverato in terapia intensiva da venerdì sera.

Foto tratta dalla pagina Fb di Zanardi