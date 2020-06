Quando i ragazzi ‘speciali’ della Polisportiva Olimpia Onlus incontrarono Alex Zanardi. VIDEO

Immagini che spezzano il cuore: il pluricampione paralimpico aveva dato forza anche ai piccoli campioncini sardi guidati da Carlo Mascia

Di: Alessandro Congia

“Mi raccomando, dateci dentro sempre”. E per Alex, Entusiasmo. Così qualche anno fa Alex Zanardi in Sardegna, in compagnia dei meravigliosi atleti ‘speciali’ della Polisportiva Olimpia Onlus.

Anche il mondo dello sport sardo guarda con speranza le condizioni di salute del grande Zanardi: "Lui, che amava venire a gareggiare in terra sarda" - ricorda emozionato Carlo Mascia.

Eccolo qui, in un video che spezza il cuore con il saluto per la Polisportiva Olimpia Onlus agli atleti incontrati durante una visita in Sardegna.

Alex vicinissimo alle problematiche delle persone che vivono la disabilità nello sport, con il suo handicap che mai e poi mai ha rappresentato un ostacolo per continuare ad emozionare.

Intanto c’è apprensione a Siena per la salute del campione emiliano, Zanardi arrivò anche a Teulada applauditissimo dai suoi fans sardi. Ecco due bellissimi video.

VIDEO 1

Qui sotto invece, Carlo Mascia (coach della Polisportiva Olimpia Onlus), insieme ai suoi meravigliosi ragazzi, mandano un affettuoso augurio di pronta guarigione ad Alex. L'augurio più bello, un in bocca al lupo da parte di chi gli vuole un mondo di bene: il video messaggio è stato trasmesso anche sulle reti del Tg della Rai.

VIDEO 2