Ranieri: "Siamo nelle sabbie mobili ma vogliamo restare in Serie A"

Le parole del tecnico dopo la sfida con l'Udinese

Di: Redazione Sardegna Live

"Oggi ho chiesto ai ragazzi di far vedere a noi stessi che non vogliamo retrocedere". Lo ha detto Claudio Ranieri in conferenza stampa dopo la partita di Udine.

"Siamo in piene sabbie mobili ma vogliamo restare in serie A e oggi lo abbiamo dimostrato - ha aggiunto -. Dobbiamo rispettare le consegne, stare corti, compatti e a fine campionato tireremo le somme".

E poi le parole ai suoi tifosi: "Voglio ringraziare i tifosi per il supporto che ci danno sempre: non è facile, nella situazione in cui ci troviamo, continuare a starci vicino. Con loro, e la loro vicinanza, abbiamo il 40% in più di salvarci", ha concluso.