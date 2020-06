Zanardi, nuovo bollettino. "Rispetto a quando Alex Zanardi è arrivato al pronto soccorso le condizioni sono veramente cambiate"

Le parole dei medici

Di: Redazione Sardegna Live

"Le condizioni attuali di stabilità generale ancora non consentono di escludere la possibilità di eventi avversi e pertanto il paziente resta sempre in prognosi riservata". Lo hanno detto questa mattina i medici dell'ospedale di Siena su Alex Zanardi. Il campione "ha trascorso la notte in condizioni di stabilità cardio-respiratoria e metabolica. Le funzioni d'organo sono adeguate. È sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Il neuromonitoraggio ha mostrato una certa stabilità ma questo dato va preso con cautela perchè resta grave il quadro neurologico".

Inoltre, il direttore del Dipartimento emergenza urgenza dell'ospedale Santa Maria delle Scotte di Siena, Sabino Scolletta, ha detto che "rispetto a quando Alex Zanardi è arrivato al pronto soccorso le condizioni sono veramente cambiate. Il dato positivo è che più passa il tempo e le condizioni restano stabili, questo ci fa ben sperare. Vuol dire che non c'è un passo indietro e questo ci dà grande fiducia. Siamo fiduciosi come ieri. Siamo a due giorni dal trauma, confidiamo che le condizioni cliniche rimangano stabili e questo ci può dare in settimana la possibilità di pensare di valutarlo neurologicamente".

Alla domanda dei giornalisti Alex Zanardi tornerà il campione di prima, ha risposto: "Lo auspichiamo e lo speriamo. Siamo qui per questo motivo. Confidiamo nella sua possibilità di recupero, siamo tutti fiduciosi - ha aggiunto- È un grande atleta e lo ha dimostrato e auspichiamo che questo valga anche in questa situazione così impegnativa".

