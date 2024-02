Udinese-Cagliari 1-1, un punto per muovere la classifica

Il Cagliari conquista un pareggio a Udine e muove un po’ la sua classifica, ferma da quattro giornate

Di: Marco Orrù

Mister Ranieri ripropone l’albero di Natale con Scuffet in porta, Zappa e Augello sulle fasce, Mina e Dossena centrali, Deiola con Makoumbou e Jankto in mezzo al campo, Gaetano e Luvumbo ad agire alle spalle di Lapadula.

Avvio di gara lento, col pallino del gioco in mano all’Udinese, mentre il Cagliari aspetta e riparte. Al 14’, però, dopo diversi minuti in cui stava attaccando di più, la squadra friulana passa in vantaggio con un grandissimo gol di Zemura, palla sotto l’incrocio dei pali e Scuffet che non può farci nulla. Nonostante il vantaggio i bianconeri continuano a spingere e al 24’ si rendono pericolosi in area avversaria con una serie di conclusioni che però la difesa del Cagliari riesce a sbrogliare, seppur con fatica. Non si vede ancora la reazione rossoblù. Al 30’ Lucca si mangia il gol del 2-0 mettendo fuori un colpo di testa che doveva solo essere appoggiato in rete: Cagliari graziato! Al 39’ gran botta di Samardzic da fuori area, Scuffet la tocca in corner anche se l’arbitro non se ne avvede. Il primo tiro in porta del Cagliari arriva al 43’, punizione col sinistro di Lapadula che Okoye para in tuffo senza particolari patemi. Al 44’ arriva inaspettato il pareggio del Cagliari: cross di Augello e inserimento vincente di Gaetano che di testa batte Okoye sorprendendo tutta la difesa friulana. Il primo tempo finisce così.

Nella ripresa il Cagliari sembra essere rientrato in campo come aveva finito il primo tempo e dopo tre minuti prende una traversa con Lapadula, destro al volo da centro area dopo una svirgolata di Gaetano. Al 58’ contropiede dell’Udinese, lancio lungo di Thauvin per Lucca, tiro al volo dell’attaccante italiano e palla a lato. Al 60’ è il francese ex Marsiglia ad andare alla conclusione al volo, ma con lo stesso esito di prima, palla a lato di poco. Al 68’ Gaetano mette una bella palla al centro, ma Luvumbo in scivolata non ci arriva per un soffio. Al 74’ lampo di Samardzic, destro da fuori area che sfiora il palo alla sinistra di Scuffet. Al 78’ triplo cambio per Ranieri: dentro Pavoletti, Nandez e Di Pardo, fuori Lapadula, Jankto e Zappa. Il Cagliari ci crede e continua a proporsi in avanti. Al 90’ cross di Di Pardo e colpo di testa alto di Luvumbo. Cinque minuti di recupero e Cagliari all’attacco. Al 92’ Di Pardo da fuori col destro, palla alta. Nonostante l’assalto finale il risultato non cambia più.