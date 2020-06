Zanardi, sindaco Pienza: "Nessuna comunicazione ufficiale su evento"

Il campione stava partecipando alla staffetta tricolore di 'Obiettivo tre'

Di: Redazione Sardegna Live

"Non abbiamo mai ricevuto comunicazione ufficiale di eventi o manifestazioni sportive sul nostro territorio. Ci era stato comunicato solamente via Facebook che si sarebbe tenuto un saluto istituzionale in piazza. Ma poi ci hanno anche successivamente comunicato, sempre tramite Facebook, l'annullamento di questo momento per motivi di ritardo sulla tabella di marcia della manifestazione".

A precisarlo è il sindaco di Pienza, che a Radio Siena tv parla dell'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto Alex Zanardi.

Il campione, infatti, scontratosi contro un camion, stava partecipando alla staffetta tricolore di 'Obiettivo tre', viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

Foto tratta da Fb Zanardi