Zanardi, nuovo bollettino medico: è stabile, ma potrebbe avere conseguenze alla vista

Il campione azzurro è in coma farmacologico, versa in condizioni critiche

Di: Giammaria Lavena, foto Corriere della sera

E' stato diramato un nuovo bollettino medico dal policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Alex Zanardi versa in condizioni critiche dopo il tremendo incidente in handbike di ieri sera. Il direttore del dipartimento di emergenza-urgenza, professor Sabino Scolletta, ha spiegato: “le condizioni cardiorespiratorie sono stabili, è sempre ventilato meccanicamente e anche i parametri metabolici restano stabili. Il quadro clinico è quindi tutto sommato buono - prosegue -. Solo la prossima settimana potremo formulare una valutazione complessiva. È possibile che il paziente abbia un danno neurologico permanente, ma la sedazione non ci consente un quadro preciso. Danni alla vista? abbiamo chiesto anche una consulenza oculistica, siamo soddisfatti della sua risposta".

Nel frattempo ha parlato anche l'avvocato del conducente del camion che ha impattato col campione azzurro: "Se lo è trovato quasi di fronte all'uscita della curva e meno male che è riuscito a dare una sterzata e a buttarsi verso il limitare della corsia. Così l'impatto è stato sul fianco altrimenti sarebbe stato un urto frontale con conseguenze ancora più deleterie. Il mio assistito è molto provato e trattandosi di un personaggio così straordinario ha subito ancora di più psicologicamente l'accaduto. È stato portato in stato di choc al pronto soccorso, è risultato negativo agli esami tossicologici e all'alcoltest. Inoltre la velocità del camion in quel punto, fatto di tornanti, era molto, molto contenuta".