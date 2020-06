Riparte la Serie A, questa sera il Cagliari

Stasera i rossoblu, ospiti a Verona, affronteranno l'Hellas per rimanere aggrappati al sogno europeo

Di: Giammaria Lavena

Riparte la serie A, dopo 103 giorni si torna sul prato verde. Ad inaugurare la ripresa saranno Torino e Parma, stasera alle 19.30, a seguire, alle 21.30, il Cagliari affronterà l'Hellas a Verona, mentre domani Atalanta - Sassuolo e Sampdoria - Inter.

Questi gli antipasti di un campionato che riprenderà a pieno regime a partire da lunedì, con la 27a giornata, e non avrà tregua fino al 2 di agosto. Le partite restanti si giocheranno con modalità mai viste prima, ogni 3/4 giorni, senza soste. La spunterà chi avrà più energie, chi saprà gestire meglio il gruppo, e chi potrà godere di una rosa più ampia e qualitativamente superiore.

La lotta scudetto è serratissima: Juventus, Lazio e Inter sono potenzialmente raggruppate in 6 punti (i nerazzurri devono recuperare una partita), mentre la corsa all'Europa che conta vede l'Atalanta favorita, con 3 punti di vantaggio sulla Roma e una partita da recuperare. In zona retrocessione Brescia e Spal, rispettivamente a 16 e 18 punti, non sembrano avere le carte in regola per sostare in prima serie, mentre un ampio gruppetto formato da Lecce, Genoa, Toro, Samp e Udinese lotta per non occupare la terzultima posizione in classifica.

Per quanto riguarda la compagine sarda, al momento sono 4 i punti che distanziano i rossoblu dal settimo posto, che garantirebbe la possibilità di giocarsi l'accesso in Europa League, ma con una vittoria stasera potrebbero portarsi a -1 dal Milan. Dopo un inizio di stagione entusiasmante, col picco del terzo posto raggiunto a novembre, è arrivato l'inevitabile calo fisico, che, fra dicembre e gennaio, ha visto il Cagliari inanellare una serie di risultati negativi, con conseguente crollo in classifica.La pausa forzata causa Covid-19 potrebbe aver fatto bene ai ragazzi, che hanno potuto approfittare per tirare un po' il fiato, anche se, dopo quasi 3 mesi di inattività sarà inizialmente complicato riprendere il ritmo campionato.

Il Cagliari che stasera scenderà in campo a Verona, contro l'altra grande rivelazione del torneo, dovrà fare a meno dello squalificato Joao Pedro, oltre agli indisponibili Nainggolan, Oliva, Faragò e al lungodegente Pavoletti. Sarà dunque una formazione inedita, la prima della gestione Zenga, arrivato giusto poco prima del lockdown. Pereiro e Birsa (che si contende una maglia con Paloschi) prenderanno il posto del brasiliano e del belga. Fra i pali Cragno, con Klavan, Pisacane, Cacciatore e Pellegrini a completare la linea difensiva. Rog, Cigarini e Nandez a centrocampo, mentre Simeone completerà il tridente offensivo. Un'altra ipotesi è quella della difesa a 3, con Pellegrini dirottato a centrocampo e Ceppitelli dietro.

Queste le probabili scelte di Zenga, a lui il compito di rinsavire un gruppo che, nelle ultime 11 partite di campionato, ha raccolto la miseria di 4 punti, andando ko sette volte. L'obbiettivo e la speranza dei tifosi sono quelli di rivedere, a disanza di anni, i rossoblu misurarsi con una competizione europea. In poco più di un mese si decideranno le sorti dell'intera stagione. Tenetevi forte, si parte.