Due gol, un rigore parato e un'espulsione: la Torres batte la Lucchese

Le due grandi giocate di Masala e Giorico decidono la partita. Nella ripresa Zaccagno causa un rigore, lo para e poi si fa espellere

Di: Giammaria Lavena

La Torres torna già in campo per l’infrasettimanale contro la Lucchese. I sassaresi volano in Toscana con l’obiettivo di tornare a casa col bottino pieno. Esattamente un mese fa la sconfitta con il Rimini apriva le porte alla crisi rossoblù, con quattro sconfitte in cinque gare. Ora bisogna voltare pagina: con le inseguitrici sempre più vicine c’è bisogno di dare una risposta sul campo. L’occasione arriva a pochi giorni dal bruciante ko casalingo con la Juventus Next Gen. Contro i bianconeri si sono palesati i soliti problemi emersi da inizio anno: errori marchiani, fase difensiva fragile, poca lucidità sotto porta e disconnessione fra i reparti.

Certo, risolvere le fragilità venute a galla in 90 minuti sarà compito arduo, ma per uscire dal momento di difficoltà ci si aspetta di rivedere una squadra quantomeno compatta e battagliera. Ripartendo da una certa solidità si potrà poi pensare di assestare i colpi vincenti. Dal canto suo la Lucchese vuole approfittare del momento no dei sardi, e dare continuità alle buone prestazioni delle ultime settimane (2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime quattro). I toscani 12esimi hanno la possibilità di rientrare in zona playoff, ma soprattutto di allontanare l’insidia dei playout. Tante, dunque, le motivazioni in campo da entrambi i lati.

Alfonso Greco cambia ancora formazione per la sfida coi rossoneri, apportando numerose modifiche all'11 titolare: in difesa, vista l'assenza per infortunio di Antonelli, gioca Fabriani insieme a Idda e Dametto, davanti a Zaccagno. Sulla fascia destra riposa Zecca, al suo posto gioca Masala e non Zambataro, mentre sulla sinistra ancora Liviero. In mezzo al campo, al fianco di Giorico parte Cester, mentre Mastinu agirà più avanzato nel tridente completato da Scotto e Fischnaller, ancora panchina per Ruocco.

LE FORMAZIONI

Lucchese (4-3-3): Coletta, Alagna (45' Guadagni), Visconti (82' De Maria), Gucher, Tiritiello, Sabbione (71' Magnaghi), Fazzi (82' Quirini), Cangianiello, Tumbarello, Yeboah (64' Rizzo Pinna), Disanto. Allenatore: Giorgio Gorgone. A disposizione: Chiorra, Berti, Rizzo Pinna, Quirini, Astrologo, Djibril, Russo, Benassai, Guadagni, De Maria, Magnaghi.

Torres (3-4-1-2): Zaccagno, Fabriani, Idda, Dametto, Masala (71' Garau), Cester, Giorico, Liviero (56' Zambataro), Mastinu (56' Zecca), Scotto (56' Diakité), Fischnaller (64' Ruocco). Allenatore: Alfonso Greco. A disposizione: Garau, Petriccione, Siniega, Zecca, Zambataro, Lora, Verduci, Nunziatini, Sanat, Goglino, Ruocco, Diakité.

Arbitro: Valerio Vogliacco, Sez. di Bari. 

PRIMO TEMPO

Inizia la partita, è della Lucchese il primo possesso. Trenta secondi e i padroni di casa creano il primo pericolo: Disanto servito a centro area calcia col destro ma manda di poco al lato. Toscani più intraprendenti in questi primi minuti, Torres che sembra più cauta anche nell’approccio alla gara. Ma al minuto cinque i sassaresi mettono la testa avanti: schema da corner con Mastinu che serve Masala a rimorchio dell’area di rigore, il centrocampista colpisce benissimo e col piattone insacca la sfera sotto il sette. Perla balistica del 27enne di Sassari, che stappa subito la partita. Neanche il tempo di riprendere il gioco che la Torres raddoppia: cross in area, la difesa ribatte corto e Giorico da fuori area si inventa un altro gran gol colpendo al volo di collo esterno e imbucando all’angolino. Due conclusioni capolavoro in pochi minuti stanno spianando la strada ai rossoblù, Lucchese stordita dal doppio colpo.

I toscani provano a reagire, ma i sassaresi non concedono spazi e difendono la propria metacampo con diligenza. Al 20’ ci prova Scotto: il capitano calcia dalla distanza, ma stavolta Coletta non ha problemi a far sua la sfera. Doppio giallo al 24’: scaramucce in area di rigore fra Dametto e Sabbione, già redarguiti in precedenza vengono sanzionati entrambi. Al 27’ la Lucchese sfiora il gol dell’1-2: sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla giunge a Yeboah che calcia fortissimo ma non trova la porta. Continua la pressione dei rossoneri per provare ad accorciare le distanze, Torres che accetta di arretrare il baricentro consapevole dell’importante vantaggio. Al 32’ un controllo difettoso di Disanto “salva” la Torres: il numero 11 servito in area da Yeboah sciupa una potenziale occasione. Ancora Lucchese al 39’, stavolta con Gucher che si coordina e calcia al volo dalla distanza: tentativo velleitario.

Al 40’ Fischnaller ha sui piedi il pallone del 3-0 ma il suo tentativo di prima intenzione si spegne sul fondo sorvolando ampiamente la traversa. Vogliacco assegna un minuto di recupero. Nessuna emozione nel finale di prima frazione: la Torres va al riposo forte del doppio vantaggio. Due grandi giocate permettono ai sassaresi di indirizzare la sfida del Porta Elisa: succede tutto nei primi otto minuti, protagonisti Masala e Giorico, poi poche emozioni. Le novità tattiche di Alfonso Greco stanno premiando il tecnico, che adesso dovrà essere bravo a tenere alta la concentrazione dei suoi per evitare sgradevoli sorprese. Ancora 45 minuti.

SECONDO TEMPO

Riprende la gara, la Lucchese all’intervallo inserisce Guadagni al posto di Alagna. Al 49’ è calcio di rigore per i padroni di casa: Zaccagno commette un pasticcio facendosi sfuggire il pallone in uscita alta e poi frana sull’attaccante commettendo fallo, l’arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri il neoentrato Guadagni si fa ipnotizzare dell’estremo difensore rossoblù, l’attaccante si fionda sulla ribattuta ma Zaccagno è ancora prodigioso e chiude la porta. Incredibile quanto accaduto in pochi secondi: il portiere sassarese croce e delizia, prima causa il rigore con una grave ingenuità, poi si rende protagonista di un doppio grande intervento. Dopo lo spavento iniziale la Torres si riassesta e prova a far calare i ritmi.

Greco non è soddisfatto e al 56’ effettua un triplice cambio: dentro Zecca, Diakité e Zambataro, fuori Mastinu, Liviero e Scotto. Passa a due punte dunque la Torres, con l’ivoriano al fianco di Fischnaller, mentre, con l’entrata in campo di Zecca, Masala scala in mezzo al campo al fianco di Giorico e Cester, con Liviero dall’altro lato. Al 59’ Tumbarello fa la barba al palo con una bordata da fuori area, ancora un brivido per i sardi. Sessanta secondi più tardi ci prova Diakité dall’altro lato, la sua conclusione dal limite non va distante dalla porta di Coletta. Al 64’ un cambio per parte: Rizzo Pinna per Yeboah fra le file della Lucchese, mentre per la Torres entra Ruocco ed esce Fischnaller. Ammonito Guadagni al 66’ per un intervento da dietro su Giorico.

Altra clamorosa ingenuità di Zaccagno al 68’: il portiere, già ammonito nell’occasione del rigore, si fa sventolare il secondo cartellino giallo per perdita di tempo. Torres in dieci e Greco che spende l’ultimo cambio inserendo il secondo portiere Garau al posto di Masala. Gorgone tenta invece il tutto per tutto e inserisce anche Magnaghi per una formazione ultra-offensiva, fuori Sabbione. Ultimi venti minuti in apnea per i rossoblù, che si trovano adesso ad affrontare il finale di gara in inferiorità numerica. Eccesso di foga di Diakitè che in pressione su Gucher commette fallo e viene ammonito al 77’. Torres che adesso gioca ovviamente col cronometro e prova ad anestetizzare la partita. Ultimi cambi per la Lucchese quando sono 81 sul cronometro: Fazzi e Visconti lasciano il campo a Quirini e De Maria.

I padroni di casa non riescono a trovare la via per scardinare la difesa torresina. Partita che, dopo l’espulsione di Zaccagno, si è incanalata in una fase di stallo come da intenzioni dei sassaresi, che vedono avvicinarsi un importante traguardo. Sostanzioso recupero, si giocherà ancora sette minuti oltre il novantesimo. Scorrono le lancette dell'orologio: le speranze dei rossoneri, incapaci di pungere, si affievoliscono quando mancano un paio di minuti al termine della partita. Termina così: la Torres sbanca Lucca.

La Torres ritrova il sorriso nella difficile trasferta in Toscana. I sassaresi chiudono la pratica nei primi otto minuti con le grandi giocate di Masala e Giorico. Poi una partita di lotta e sofferenza: nel secondo tempo Zaccagno causa un rigore e poi lo para, e al 70' si fa espellere per doppia ammonizione. I sardi tengono duro e non concedono occasioni alla Lucchese, trovando un importantissimo successo. Prossimo appuntamento domenica prossima al Vanni Sanna, dove arriva il Perugia per uno scontro diretto che promette scintille, e a cui gli uomini di Alfonso Greco si presentano nel migliore dei modi, tornando in Sardegna con tre punti.