Il Napoli conquista la Coppa Italia ai rigori, Juve sconfitta

CR7 e compagni si arrendono ai partenopei, Gattuso sorride

Di: Redazione Sardegna Live, foto SSC Napoli

La Coppa Italia si tinge di azzurro nella finale fra Juventus e Napoli. I partenopei hanno sconfitto ieri CR7 & Co. ai rigori. Un successo che ha fatto esplodere la festa in città, dove migliaia di persone si sono riversate in strada per celebrare la vittoria contro gli avversari di sempre.

Sergio Sylvestre, voce della serata, sbaglia l'inno di Mameli dimenticando una strofa. Poi fischio dell'arbitro all'Olimpico di Roma.

I riflessi dell'intramontabile Buffon hanno permesso ai bianconere di "trascinarsi" ai rigori. Una partita dal ritmo blando, nel corso della quale solo i partenopei hanno creato qualche emozione.

A sbagliare dal dischetto Dybala e Danilo, gli uomini di Gattuso ringraziano regalando a De Laurentis il primo trofeo del post-Covid in Italia.