La Torres torna già in campo: domani a Lucca per ritrovare il sorriso

I rossoblù in cerca di un successo con la Lucchese per scacciare la crisi

Di: Giammaria Lavena

La Torres torna in campo quattro giorni dopo l'ennesimo stop dell'anno nuovo. I sassaresi vogliono lasciare alle spalle il periodo nero e, dopo la sconfitta in casa con la Juventus Next Gen, cercano riscatto con la Lucchese.

I toscani, 11esimi in classifica, sono in piena lotta per i playoff e vengono dal pareggio agguantato in extremis nelle scontro diretto in casa del Pineto. Sette i punti nelle ultime 4 partite per i rossoneri.

Per la Torres un infrasettimanale di vitale importanza, domani alle 18:30. Serve ritrovare solidità: la retroguardia ha bisogno dell'aiuto di tutta la squadra per blindare l'area e la porta, troppi i gol subiti da inizio 2024.

Per i rossoblù fondamentale ritrovare i tre punti a pochi giorni dello scontro cruciale col Perugia. Da dietro, adesso, le inseguitrici insidiano il secondo posto dei sassaresi: la Carrarese è lontana 5 punti, mentre Gubbio e appunto Perugia distano sette.

In una settimana Scotto e compagni si giocano tanto, ritrovare serenità potrebbe allontanare la crisi e rimettere in marcia i torresini, in partenza per Lucca con una missione: tornare a vincere.