Il nuovo campo da basket di Sanluri dedicato a Kobe Bryant

Il sindaco Urpi: "In questo periodo non siamo stati con le mani in mano"

Di: Giammaria Lavena, foto Instagram @mancosudani

Il campo da basket di Sanluri, ristrutturato dall'amministrazione comunale, è dedicato a Kobe Bryant, l'indimenticabile campione dell'Nba morto a gennaio in seguito a un incidente con il suo elicottero, nel quale hanno perso la vita anche la figlia Gianna e altre sette persone.

Il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, spiega: "In questo periodo di stop per lo sport non siamo rimasti con le mani in mano e, anzi ne abbiamo approfittato per realizzare il restyling di un nuovo campo e spazi per gli appassionati di basket. Per il ritratto di Kobe ringraziamo Elio Gola e sua figlia Emma, che la hanno realizzata gratuitamente".

L'iniziativa è stata accolta con favore dalla cittadinanza e dai tanti appassionati di sport che hanno condiviso le immagini dei lavori svolti esprimendo ammirazione e nostalgia per il grande Kobe.