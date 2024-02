Calcio, Giulini: "Convinti di raggiungere la salvezza con Ranieri"

Le parole di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, a margine dell'assemblea di Lega a Milano

Di: Redazione Sardegna Live

Tommaso Giulini , presidente del Cagliari , a margine dell'assemblea della Lega a Milano ha dichiarato: " Siamo convinti di raggiungere la salvezza con Ranieri , perché è colui che più di tutti possiede le caratteristiche per portarci all'obiettivo ".

" Mi riferisco a lui anche per il suo profilo di uomo e al come lui incarnati perfettamente i valori che il Cagliari vuole trasmettere. Questo è il tema principale al di là dei risultati sportivi: per me e per tutta la gente che ama il Cagliari, Ranieri è la persona che può rappresentarci al meglio. Gli errori poi li facciamo tutti, si fanno in società, come si fanno in campo o allenando ", ha concluso Giulini.